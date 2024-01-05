Выставка «Куплю гараж» стала одной из самых посещаемых выставок в Москве

Совместная выставка Музея Транспорта Москвы и Музея Москвы «Куплю гараж» стала одной из самых посещаемых выставок в Музее Москвы. За два с половиной месяца работы ее посмотрели более 20 000 человек. По этому показателю выставка догоняет такие крупные проекты 2023 года, проходившие в Музее Москвы, как «Дом моделей. Индустрия образа» (с 7 марта по 2 июля 2023 года экспозицию посетили 39 564 человека) и «Николай Рахманов. Цвет московской фотографии» (с 28 июля по 26 ноября 2023 года на выставке побывало 20 613 человек).

Экспозиция «Куплю гараж» показывает, как заветные 18 м² личного пространства становились местом самовыражения и территорией свободы миллионов людей, и как разворачивалась история гаражной культуры в России. Выставка продлится в Музее Москвы до 10 марта 2024 года.

«Мы видим отклик посетителей выставки. Все-таки гаражи остались в памяти не одного поколения москвичей. На стадии обсуждения проекта мы поняли, что у каждого есть своя личная история и воспоминания о столичных гаражах. Как отцы чинили «Москвичи» и «Волги» собственными руками в гаражах, как во дворах появлялись ракушки, а потом в нулевых они постепенно исчезали, как родители состояли в гаражных кооперативах, а дети играли в прятки, иногда забираясь на крыши, как интерес к устройству гаражного кооператива со временем перерастал в увлечение транспортом в целом. Более того специально к выставке мы вместе с Музеем Москвы провели несколько фестивальных дней, посвященных гаражной архитектуре, гаражным артефактам, искусству, музыке и движению «Самавто». Мероприятия посетили более 600 человек», — рассказала директор Музея Транспорта Москвы Оксана Бондаренко.

Экспозиционное пространство поделено на ряд «гаражей» — тематических зон: «Витрина, где гаража нет. Официальные образы счастья», «Частный гараж. Предыстория», «Бесконечность перспективы», «Для тех, кому есть, что беречь», «Для тех, кто может все починить», «Для тех, кто творит», «Для тех, кто знает, как заработать», «Для тех, кто умеет жить», «Для тех, кому пока нельзя», «Для тех, кому положено».

«Читая благодарности в книге отзывов и сообщения о выставке в социальных сетях, мы видим, что она не только находит отклик у самых разных людей, но и объединяет поколения и позволяет детям лучше понять своих родителей, бабушек и дедушек, для которых гараж имел зачастую совершенно особое значение. А чтобы у большего количества людей была возможность прийти на выставку с родными, мы запустили специальные новогодние семейные билеты — они помогут сэкономить бюджет и больше узнать о своих близких. Новогодние семейные билеты действуют до 8 января», — отметила генеральный директор Музейного объединения «Музей Москвы» Анна Трапкова.

На выставке представлены автомобили из фонда Музея Транспорта Москвы — ВАЗ-2103, Москвич-407, ЗАЗ-966 «Запорожец», а также ГАЗ-21 «Волгу» из автоклуба «Волга М-21» (коллекция Дмитрия Кильпио) и легендарные машины движения «Самавто» — «ГТЩ» («Гран Туризмо Щербининых») из коллекции Владимира Киреева и «Труд» из коллекции Олега Кучеренко. Посетителям выставки представится уникальная возможность увидеть экспонаты, которые станут частью постоянной экспозиции музея на Новорязанской, 27 — это ГАЗ М-1 и извозчичий экипаж с кузовом типа фаэтон XIX века.

Среди интерактивных инсталляций выставки — «стратегический запас» с домашними заготовками, старыми детскими игрушками и другими дорогими памяти предметами быта, а также витрина счастья советского человека с предметами роскоши вроде телевизора, сервиза «Мадонна», радиолы и другими артефактами из фондов Музея Москвы, или гараж, который в СССР выполнял функцию мужского клуба.

Отдельную зону выставки посвятили теме загаражных пространств и формирующихся вокруг них «детских государств». Здесь посетители проходят по мини-лабиринту, имитирующему типовые советские гаражи и сараи, с подсказками о прошлом их визитеров. Еще «за гаражами» можно увидеть граффити от Frou (ИСК), Snekzy (RNG), Wastek (Word), Went (Nats, Word).

Фото - Сергей ЛУКЬЯНОВ