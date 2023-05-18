Ретроспектива Романа Айвазяна: Непобедимое солнце

18 мая 2023 года в Армянском музее «Тапан» в Москве откроется ретроспективная выставка работ художника Романа Айвазяна под названием «Непобедимое солнце».

Роман Айвазян. Модель

Проект показывает путь художника и человека, его способ переосмысления мира в разные времена (жизнь в Грузии, Армения в жизни Романа, распад СССР и поиск новой жизни), и то, как этот способ трансформируется с течением времени.

В ретроспективной выставке будут показаны работы художника за период жизни и творчества с 1990 по 2023 годы, которые наиболее ярко и в то же время с разных сторон характеризуют художника.

Роман Айвазян родился в 1960 году в Тбилиси, учился живописи и скульптуре сначала в Грузии, в Тбилисской художественной школе, работал в скульптурной мастерской Зураба Церетели. С 1981 года живет и работает в Москве, где закончил Московское Академическое Художественное Училище памяти 1905 года.

Приглашенный куратор проекта, Юлия Сысалова, Вице-президент Института культуры Средиземноморья (Греция), член Международной Ассоциации художественных критиков, специально приедет на открытие из Афин.

«Каждая работа Романа Айвазяна – это концентрированная жизнь, микрокосмос, вмещающий чувства, напряжение интеллекта и страсти души художника. Подобно тому, как древнегреческий философ Гераклит сравнивал Создателя с играющим ребенком, художник творящий – это тоже «играющий бог», во время игры создающий свой художественный мир», - говорит она.

Художник работал с различными медиа: живопись (масло, акрил), графика, скульптура (дерево, бронза, гипс, металл). Выставка представляет живописные работы и выстроена по нескольким векторам одновременно - по времени и тематически - и отражает трансформацию художественного видения художника. Центральные темы творчества: внутреннее солнце, одержимость творца, корни и семья, исследование женского начала.

Работы Романа Айвазяна находятся в частных коллекциях и галереях по всему миру, с 2015 года выставочная деятельность сосредоточена в Европе (Galerie am Maxmonument, Мюнхен, 2016, 2017; ArteVisione Gallery, Афины, 2019; Ozone Gallery, Баденвайлер, 2020, 2021; Vinetart, Кольмар, 2022.

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