Сказка Руси

Виктор Васнецов. Богатыри. 1876. Холст; масло. Из собрания музея-заповедника В.Д. Поленова

В музее-заповеднике «Коломенское» работает выставка «Русский стиль в искусстве в конце XIX – начале ХХ веков».

Данный период ознаменовался обращением русских художников к истории Древней Руси, былинным героям, сказочным персонажам, славянской мифологии. Елене Поленовой, Михаилу Врубелю, Михаилу Нестерову и Виктору Васнецову была интересна вся русская история – от славянского язычества, принятия христианства до народной культуры.

Елена Поленова. Иллюстрация к сказке «Волк и лиса». 1886-1887. Бумага, акварель. Графика из запасников музея «Поленово»

Крестьянские избы и узоры на национальных костюмах, птицы Сирин и Алконост (вспомним поэзию Александра Блока – стиль модерн был и в русской литературе), Иван-царевич на Сером волке, расшитые кокошники – украшение русских красавиц (не только купеческого, но и аристократического рода) – всё это представлено на экспозиции в музее-заповеднике «Коломенское». Русской культурой очень сильно интересовалась княгиня Мария Тенишева. Имение Тенишевых Талашкино стало меккой живописцев, скульпторов, дизайнеров, музыкантов, а мастерские прославили усадьбу далеко за пределами Смоленской области. Там давали уроки Константин Коровин, Илья Репин, а балалайки из оркестра расписывали Николай Рерих, Михаил Врубель.

Ендовы, терема, зимние пейзажи с избами в сугробах, стулья как царские троны или главный предмет мебели в деревянных хоромах (недаром выставка проходит во дворце царя Алексея Михайловича). Библейский сюжет тоже присутствует на экспозиции – пример тому кувшин с изображением сцены «Грехопадения» из собрания музея-заповедника «Коломенское». Авторские игрушки, изделия производили на севере России, в Архангельской губернии, Холмогорах, Великом Устюге, Костроме. От Северной Двины до Волги (и дальше) простиралось народное, профессиональное творчество русских мастеров.

Ендова малая

Кувшин с изображение грехопадения

Рамка для фотографии

В деле сохранения отечественного наследия большая роль принадлежит музеям. Не только экспонаты из фондов музея-заповедника «Коломенское», но и Всероссийского музея декоративного искусства, Государственного мемориального историко-художественного и природного музея-заповедника В.Д. Поленова и Государственного музея искусства народов Востока можно увидеть на выставке.

Марина АБРАМОВА