На ВДНХ открылась выставка фотографий Главархива Москвы, посвященная женщинам

На Центральной аллее ВДНХ открылась экспозиция, посвященная Международному женскому дню. В ней представлены фотографии Главархива Москвы и фотофонда ВДНХ, на которых запечатлены посетительницы и работницы Выставки в 1950–1960-е годы. Посмотреть экспозицию можно до 26 марта.

На снимках девочки, девушки и женщины гуляют, выбирают покупки, знакомятся с экспонатами в павильонах. Например, на зимнем снимке А. Становой запечатлены улыбающиеся девушки на коньках на фоне павильона № 1 «Центральный». В то время каток был расположен на территории от арки Главного входа до павильона № 58 «Земледелие», а катание на коньках, как свидетельствует фото, и тогда было одной из самых любимых зимних забав москвичей и гостей столицы.

На одной из летних фотографий можно увидеть компанию девушек, гуляющих по аллее. Они одеты в нарядные летние платья, а одна из них держит в руках зонтик, защищающий от солнца. Снимок был сделан В. Кошевым 1 августа 1954 года, когда состоялось открытие первого сезона работы выставки в послевоенный период.

Фотограф Н. Кулешов запечатлел девочек, с интересом рассматривающих один из выставочных экспонатов — прогулочную трехместную лодку «Ветерок». Фотография была сделана летом 1966 года. А на снимке В. Носковой, датированном маем 1955 года, можно увидеть мам и детей, гуляющих по цветущей яблоневой аллее.

В экспозиции представлены снимки не только посетительниц, но и работниц Всесоюзной сельскохозяйственной выставки, как тогда называлась ВДНХ. Так, на одном из фото запечатлены сотрудницы, проверяющие утепленные на зиму стволы шелковицы. Снимок сделан зимой 1955 года В. Носковой и Д. Шоломовичем.

Новая экспозиция — не первый совместный проект ВДНХ и Главархива. Например, в мае прошлого года прошла выставка, посвященная искусству во время Великой Отечественной войны. Еще одна экспозиция была приурочена ко дню рождения ВДНХ, 1 августа. Архивные фотографии познакомили горожан с историей возникновения и развития выставки.

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