ОМСК: Выставка Сергея Бутакова «Выше радуги» открывается в POLINA ZAREMBA ART GALLERY

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9 марта в омской галерее современного искусства POLINA ZAREMBA ART GALLERY состоится открытие персональной выставки «Выше радуги» художника Сергея Бутакова.

Сергей Александрович Бутаков - главный художник театра кукол «Арлекин» в Омске, театра «Сказки» Санкт-Петербурге, участник Союза художников России. Его спектакли ставились в Израиле, Франции, Германии, на Кубе. Произведения находятся в коллекциях знаменитых людей, таких как Жанна Агузарова, Вячеслав Бутусов, Юрий Шевчук, Александр Розенбаум, Игорь Тальков и др. А также куклы, декорации, эскизы, витражи вошли в коллекции театров и музеев со всего мира.

Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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