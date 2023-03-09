ОМСК: Выставка Сергея Бутакова «Выше радуги» открывается в POLINA ZAREMBA ART GALLERY

9 марта в омской галерее современного искусства POLINA ZAREMBA ART GALLERY состоится открытие персональной выставки «Выше радуги» художника Сергея Бутакова.
Сергей Александрович Бутаков - главный художник театра кукол «Арлекин» в Омске, театра «Сказки» Санкт-Петербурге, участник Союза художников России. Его спектакли ставились в Израиле, Франции, Германии, на Кубе. Произведения находятся в коллекциях знаменитых людей, таких как Жанна Агузарова, Вячеслав Бутусов, Юрий Шевчук, Александр Розенбаум, Игорь Тальков и др. А также куклы, декорации, эскизы, витражи вошли в коллекции театров и музеев со всего мира.artmoskovia.ru.
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