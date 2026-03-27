Выставка Марины Худяковой открылась в Музее Эрарта

Музей современного искусства Эрарта представляет персональную выставку Марины Худяковой, где структурная точность архитектуры встречается с магией цвета и компьютерной графикой

Марина Худякова по образованию архитектор и много работала дизайнером выставочных пространств в 1980–1990-х годах. Став одним из пионеров цифрового искусства в России, она создала серию панно на тему «Медицина в искусстве» для Музея Национального медицинского исследовательского центра нейрохирургии имени академика Н. Н. Бурденко, а также серию цифровых панно художественной экспозиции Музея Героев Советского Союза и России.

Работы Марины структурированы и продуманны, в них чувствуется влияние ее профессии. Композиция часто строится на зеркальной симметрии и отражениях форм и цветов друг в друге. Произведениям свойственен насыщенный колорит и в то же время — прозрачность.

Эти приемы помогают изобразить мир, который кажется очень знакомым. Так в детстве мы заглядывали в калейдоскоп, и все окружающее исчезало, а солнечный свет, проходя сквозь цветные стекла, волшебным образом преображал и упорядочивал реальность. Симметрия и магическая прозрачность цвета в работах Марины Худяковой напоминают и о средневековых витражах. В готических соборах свет, пронзавший библейские сюжеты витражей, символизировал божественное сияние и был метафорой света истинного.

Марина Худякова известна особым вниманием к деталям: поиском идеального баланса между композиционной ясностью и интенсивностью цвета. Она создает эмоционально насыщенное художественное пространство, что придает работам многозначность и философскую глубину.

Цифровое искусство за годы существования прошло путь от технического эксперимента до самостоятельного направления. Оно стало реализацией мечтаний художников прошлого: материал исполнения практически потерял власть над автором и уже не диктует свои законы. Теперь автор не зависит от состава и консистенции красок и качества полотна и волен изображать что и как хочет. Это новый виток эволюции живописи, одним из первопроходцев которого является Марина Худякова, которая связывает воедино художественные традиции прошлого и современности.

Художница родилась в 1948 году в Ленинграде. В 1973 году она окончила Московский архитектурный институт. В 2021 году стала членом-корреспондентом Отделения новейших художественных течений Российской академии художеств и в том же году была награждена серебряной медалью Российской академии художеств. Регулярно участвует в выставках современного искусства, живет и работает в Москве.