ВТБ помог пополнить коллекцию музея-заповедника «Павловск» более 300 предметами искусства

Благодаря поддержке ВТБ, к 2026 году музей-заповедник «Павловск» пополнил свою коллекцию более чем 300 предметами искусства. Среди последних приобретений 2025 года – часть сервиза великой княжны Елены Павловны, дочери императора Павла I, уникальная тарелка с монограммой примы-балерины Мариинского театра Матильды Кшесинской и портреты великих князей – хозяев дворца.

«ВТБ уже много лет заботится о сохранении культурного наследия России. В Павловском дворце хранилось множество предметов искусства, но часть из них была продана в советское время или утрачена во время Великой Отечественной войны. С нашей помощью сотрудники музея ведут непрерывную работу по возвращению ценностей на их историческую «родину», а также пополняют собрание новыми предметами, связанными с Павловском – отслеживают аукционы, ищут вещи в частных коллекциях. Мы уверены, что каждая находка приближает дворец к его изначальному облику и оживляет его историю», – прокомментировала Наталья Кочнева, старший вице-президент ВТБ.

Тарелки из сервиза Елены Павловны – уникальные изделия Императорского фарфорового завода. Все свое детство великая княжна провела в Павловске, а когда пришло время выходить замуж за немецкого герцога, частью ее приданого стал сервиз с маркой Павла I. Правление императора было недолгим, поэтому такие предметы остались в единичных экземплярах. Ценность тарелки Матильды Кшесинской с ее инициалами также определяется тем, что она – часть единственного фарфорового сервиза, созданного по специальному заказу самой балерины на заводе братьев Корниловых. Жизнь примы была тесно связана как с Павловском – она часто бывала на Павловском музыкальном вокзале, так и с семьей Романовых.

Важной находкой для музея-заповедника стали портреты великих князей и хозяев дворца с 1849 по 1915 года. По инициативе Константина Николаевича, брата Александра II, к 100-летию дворца была выпущена книга по истории Павловска, написанная историком М. Семевским. Его сын, Константин Константинович, был талантливым поэтом под псевдонимом К.Р., чьи стихи были положены на музыку Чайковского и Рубинштейна. Книга и сборник стихов также были возвращены в музей вместе с портретами.

В следующем году Павловск отмечает два юбилея – 250-летие основания дворца и 200-летие со дня рождения великого князя Константина Николаевича. Возврат этих ценностей стал знаковым для коллекции. Они будут выставлены на экспозициях, приуроченных к празднику – в Павловском музее и Государственном историческом музее в Москве.

«Благотворительная помощь ВТБ критически важна для возвращения утраченных вещей. Многие коллекционеры относятся с предубеждением к сотрудничеству с музеями из-за нехватки у них финансов. У Павловска же всегда есть возможность приобрести в коллекцию ценный предмет», – отмечает Алексей Гузанов, главный хранитель Павловского дворца.

ВТБ поддерживает дворец с 2014 года. За это время в Павловск вернулось много редких и уникальных предметов. Например, Египетский сервиз (1813г.) для завтрака с портретами представителей Вюртембергской королевской семьи, принадлежавший первой хозяйке дворца императрице Марии Федоровне, 19 томов мемуаров из ее исторического собрания библиотеки с личным гербом, а также «Портрет молодой девушки перед зеркалом» (1767г.) кисти немецкой художницы А. Д. Тербуш-Лисиевской. Все предметы теперь являются и частью музейного фонда Российской Федерации.