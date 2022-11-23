Выставка «Между сном и явью» открылась в галерее «Ростокино»

18 ноября Объединения «Выставочные залы Москвы» открылась одиннадцатая выставка годовой программы «Факультет», направленной на поддержку молодых художников и кураторов. «Между сном и явью» — групповая выставка студентов и выпускников Школы современного искусства «Свободные мастерские», ММОМА, под руководством кураторов Татьяны Савельевой и Елены Голубевой.

На выставке представлена живопись, графика, скульптура, инсталляции и видеоарт.

Неизвестность пугает. К такому состоянию привыкаешь и перестаешь его замечать, поскольку умеем прогнозировать, контролировать, планировать и верить. Люди научились подчинять неизвестность завтрашнего дня, доверяя собственному сознанию, рисуя картину будущего, исходя из предыдущего опыта. Но иногда происходят события, которые меняют все. Заснув в старом мире, просыпаемся в новом. Страх перед новым днем сковывает и парализует. Пограничное состояние между снов и реальностью становится тем временем между прошлым и будущим, когда можно осознать и подготовиться к действительности.

Когда привычные схемы рушатся, нужны новые опоры. Чтобы проснуться в реальном мире, требуется собрать все силы, найти ориентиры, определить направление движения. Собраться заново перед новым днем.

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