В Кунгуре отреставрируют историческое здание городской управы

Управление государственной экспертизы Пермского края рассмотрело документацию по сохранению объекта культурного наследия – городской управы Кунгура. По итогам государственной экспертизы выдано положительное заключение. Экспертная организация подключена и использует ЕЦПЭ.

Каменное трехэтажное здание в стиле классицизма было возведено в Кунгуре в начале 1820-х годов на средства местных купцов и мещан. В нем располагались торговые лавки, а также различные управы: городская, ремесленная и мещанская. Несколько помещений заняли публичная библиотека Хлебникова, комитет Общества Красного Креста и банк. В 1902 году здание было реконструировано, а в 1909-м часть его была оборудована под городской музей, который учредила Кунгурская городская дума.

После революции здание отдали городским властям, затем здесь разместилась школа, которая в конце 1941 года уступила место штабу 379-й стрелковой дивизии РККА ВС Союза ССР. В 1975 году объект получил статус памятника градостроительства и архитектуры регионального значения, а в 2019-м историческое здание управы было признано аварийным.

Проектными решениями, рассмотренными управлением государственной экспертизы Пермского края, предусмотрена реставрация здания, в котором сегодня размещается муниципальное бюджетное учреждение культуры «Кунгурский историко-архитектурный и художественный музей-заповедник».

Проектную документацию подготовила проектно-строительная фирма «Рестюнион».

Фото - smartik.ru

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