ВПЕРВЫЕ НА ТВ: «Кинопремьера» — «Однажды в пустыне»

Телеканал новинок мирового и отечественного кинематографа «Кинопремьера» (входит в премиальный пакет каналов «Настрой кино!») покажет военный блокбастер «Однажды в пустыне» режиссера Андрея Кравчука («Союз Спасения») с Александром Робаком («Эпидемия») в главной роли.

Сирия, 2016 год. История опытного российского сапера Дмитрия Шаберова, задача которого — разминировать захваченную боевиками древнюю Пальмиру и спасти свою возлюбленную из лап коварного врага. Но чем ближе он подступает к древнему городу, тем жарче разгорается конфликт с капитаном группы, и действия врага становятся жестче с каждым днем. Любовь и опасность переплетаются воедино, пока Шаберов готовится вступить в смертоносную схватку с противником.

Не пропустите 23 ноября в 20:30 на телеканале «Кинопремьера».

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