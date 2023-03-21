«Дружественный интерфейс»: MMOMA и ASKERI GALLERY представляют новый проект Павла Полянского

21 марта Московский музей современного искусства совместно с ASKERI GALLERY представляют новый проект Павла Полянского, который посвящен двум современным реалиям жизни: настоящей и виртуальной.

Произведения Павла Полянского не просто анализируют прогрессивные перемены в обществе, но и раскрывают саму суть переплетенных машинных технологий с биологическими, социальными и духовными потребностями человека, помещая обе грани мира на единую плоскость.

Ключевым персонажем картин художника становится женщина, которая в данном контексте предстает перед зрителем как олицетворение жизни, созданное природой. Помещенная в естественную среду или городской пейзаж, она окружена различными умными гаджетами: дроны летают над ее головой, словно птицы, принося посылки и подарки, а робо-псы сопровождают ее на прогулке. Поверхность холста зачастую покрыта трещинами, имитируя жидкокристаллический экран или же пиксельное размытие. Цифровой мир заметно становится частью реального. Работая в уникальной технике, подобной средневековой гризайли, Полянский предвещает закат "нового средневековья" — времени, когда человек все еще опасается излишнего вмешательства техники в естественные жизненные процессы, и отчасти предвосхищает ближайшее будущее. Живопись Полянского изображает уникальность нового мира, в котором человек ежедневно взаимодействует с различными девайсами. Многие работы художника, таким образом, представляют собой сатиру на общество потребления, к которому относят современных людей. Полянский не боится сталкивать человека и природу, природу и высокие технологии, эстетику и тепло человеческого тела и равнодушный холод металла.

Экспозиция позволит познакомиться с избранными произведениями художника, а также даст возможность почувствовать себя причастным к миру будущего, полного восхитительных открытий и изобретений.

Павел Полянский. Night Cheetah. 2021

Павел Полянский. Утренняя пробежка. 2022

Павел Полянский — московский художник, посвятивший свое творчество изучению современного мира. Основной темой его художественного исследования становятся поп-культура, цифровизация, роботизация и взаимодействие человека и природы. Полянский окончил Художественный институт им. В.И. Сурикова и творческую аспирантуру в мастерской Т.Г. Назаренко, входил в штат художников галереи Айдан Салаховой. Стажировался в художественной академии Karlsruhe (Германия). Его картины неоднократно выставлялись на российских и зарубежных ярмарках и выставках современного искусства. Работы художника находится в коллекции ММОМА, ФК «Екатерина» и в частных собраниях по всему миру.

Выставка завершит работу 30 апреля 2023 года.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.