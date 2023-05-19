Выставка «Моторы войны» примет участие во всероссийской акции «Ночь музеев»  

20 мая на выставке «Моторы войны» музея «Московского транспорта» ГУП «Мосгортранс» в рамках всероссийской акции «Ночь музеев» пройдут динамические показы исторической военной техники и обзорные экскурсии.

Выставка военной техники «Моторы войны» приурочена к 80-летию битвы за Москву во время Великой Отечественной войны. Экспозиция создана на основе частных коллекций Вячеслава Лен, Евгения Шаманского и Игоря Шишкина при участии военно-исторического клуба «Капонир» совместно с ГУП «Мосгортранс».

В ней представлены более 150 экспонатов - автомобили, мотоциклы, бронетехника и гужевой транспорт, артиллерия всех стран участниц Второй мировой войны: СССР, Германии, США, Англии, Австрии, Чехословакии, Швеции, Франции, Канады, Италии и Японии. Каждый экспонат прошел сложнейшую реставрацию и аутентичен до самых мельчайших деталей.

В программе:

12.00 - интерактивный показ и лекция, посвященная немецкому реактивному миномету 15 cm Nebelwertfer 41;

19.00 - интерактивный показ советских артиллерийских передков;

20.00 и 22.00 – обзорные экскурсии;

21.00 - интерактивный показ немецкого прицепа связистов, тележки связистов.

Где? Москва, ул. Рогожский Вал, дом 9/2.

20 мая выставка будет работать с 11.00 до 23.00. Бесплатное посещение - с 19.00 до 23.00.

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