В Серпухове открылась выставка, посвященная женским образам в творчестве русских художников

В Серпуховском историко-художественном музее состоялось открытие выставочного проекта «Незабываемые», посвященного женским образам в творчестве русских художников XVII – XX веков: Константина Маковского, Василия Тропинина, Константина Коровина, Натальи Гончаровой и многих других.

Проект организован Серпуховским музеем совместно с Музеем В.А. Тропинина и московских художников его времени, музеем-заповедником А.П. Чехова «Мелихово», Музеем МХАТ при участии частных собраний и Фонда Кобзона.

«Эта выставка продолжает серию выставок в подмосковных государственных музеях, посвященных женщине, – сказала министр культуры и туризма Московской области Елена Харламова. – Задуманный нами межмузейный проект показывает через культуры и эпохи образ женщины – миротворца и созидателя. В Серпухове объединены произведения известных мастеров в разнообразных художественных стилях и техниках, материалах и композициях, раскрывающие оригинальные судьбы, неповторимые ситуации, яркие эмоции и бессменные роли незабываемой женщины».

На выставке представлены более 100 произведений живописи, графики, скульптуры, а также предметы декоративно-прикладного искусства, объединенные общей тематикой в едином пространстве.

Девять залов Серпуховского музея раскрывают роли, характеры и знакомят с интересными биографиями. Последовательность залов создает особый маршрут: от «Матери» и «Возраста женщины» к «Заложницам обстоятельств» и «Создательницам среды» через «Муз», «Кокеток» и, конечно, «Императриц». Посетители могут проследить жизненный путь женщин разного возраста, сословий, статуса, преодолевающих жизненные трудности, преграды и всегда находящие выход.

В пространстве предусмотрено мультимедийно-интерактивное оснащение, которое позволяет получить не только визуально-эстетическое наслаждение, но и погружает в сюжеты при помощи осязания, слуха и обоняния.

Выставка будет работать до 21 августа 2021 года.

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