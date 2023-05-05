Выставка работ «Виктор Макеев. Живопись, графика» представлена в галерее ВСЕКОХУДОЖНИК

С 5 по 28 мая 2023 года выставочное объединение ВСЕКОХУДОЖНИК проводит выставку живописи «Виктор Макеев. Живопись, графика», приуроченную к празднованию Дня Победы.

Пятьдесят графических и живописных работ, представленных на выставке, познакомят зрителей с творчеством художника, чей путь в искусстве начался в середине прошлого века, в послевоенные сороковые. Народный художник России, заслуженный деятель искусств РСФСР, Лауреат премии г. Москвы в области изобразительного искусства, он всегда следует своему кредо: «Приступая к работе над картиной, я стремлюсь передать внутреннюю динамику изображаемого события сдержанным колоритом, пластикой форм, романтическим построением масс». И еще: «Не дай Бог, если художник будет подражать шаблону. Никто не может дать художнику директиву, в каком направлении нужно работать, иначе он не будет самобытен и интересен зрителю».

Живописец, мастер книжной и станковой графики, автор иллюстраций к произведениям советских писателей, Виктор Макеев принадлежит к плеяде художников-фронтовиков.

По окончании в 1941 году детской специализированной школы при Художественном училище 1905 года, он уже в августе 1942 года был призван в ряды Красной армии. Командир минометного взвода 88-го стрелкового полка 28-й Невельской стрелковой дивизии, Виктор Иванович воевал на Калининском фронте. В ноябре 1943 года в ходе Невельской наступательной операции лейтенант Макеев получил тяжелое ранение. После увольнения из армии по состоянию здоровья, продолжил обучение в художественной студии для инвалидов Великой Отечественной войны. А затем, окончив ее с отличием в 1950 году, поступил в Московский государственный художественный институт имени В.И. Сурикова, в мастерскую графики на курс педагогов Бориса Дехтерёва и Евгения Кибрика. Последующие десятилетия, с середины 50-х и до конца 80-х – период творческой и напряженной работы Виктора Макеева в области книжной графики. Им созданы иллюстрации к «Ранним рассказам» М.Горького, «Дому Павлова» Л.Савельева, «Рассказам о русском подвиге» С.Алексеева, стихотворному сборнику А.Плещеева и многим другим произведениям.

Основу экспозиции составили фронтовые рисунки, созданные Виктором Макеевым во время Великой Отечественной войны, - непосредственно в окопах, в ходе боев. Этот бесценный материал, свидетельствующий о героизме советского солдата, запечатлевший мужество и стойкость русских воинов – значимый вклад художника как в отечественное изобразительное искусство, так и в историко-архивную документалистику. На выставке представлены и живописные работы разных лет – портреты, а также пейзажи с видами Москвы, Торжка и других старинных городов.

Познакомиться с творчеством Почетного члена Российской академии художеств, кавалера орденов Отечественной войны I и II степени, обладателя серебряной и золотой медалей РАХ, Народного художника РФ Виктора Ивановича Макеева можно с 5 по 28 мая 2023 года.

В 2024 году Виктор Иванович отмечает свой 100-летний юбилей. В честь этой памятной даты в рамках авторского проекта «Победители», творческая группа проведет фотосъемку Ветерана Великой Отечественной войны, художника Виктора Ивановича Макеева. Художественная фотография будет экспонироваться на музейных площадках страны и в учебных заведениях.

В 2025 году наша страна будет отмечать 80-летнюю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. Чем ближе эта дата, тем меньше остается живых свидетелей этих событий. Годы стирают память поколений, но наша общая задача противодействие попыткам фальсификации истории и сохранение исторической правды. С 2020 года при поддержке ветеранских организаций России и СНГ совместно со Всероссийской еженедельной газетой «Ветеран» и журналом «Пограничник» авторский коллектив организовывает встречи с последними свидетелями и участниками Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. Творческая группа собирает воспоминания и создает художественные фотопортреты. Героями проекта «Победители» стали более 70 ветеранов разных родов войск, национальностей и религиозных конфессий со всего бывшего Советского Союза. Самому старшему на момент съемок исполнилось 105 лет. На основе собранного материала подготовлена дополняемая выставка «Лица Великой Победы», которая экспонируется в музеях и учебных заведениях. Большая часть материалов проекта представлена на главном историческом портале нашей страны - история.рф, где школьники, студенты, слушатели военных вузов, преподавательский состав и другие заинтересованные лица могут ознакомиться с уникальными материалами.

Вход свободный.

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