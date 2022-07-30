Самый большой десерт из мороженого сделали на ВДНХ!

30 июля на фестивале «Лето. Мороженое. ВДНХ» был установлен мировой рекорд «Самый большой десерт из мороженого». Его вес составил 100 килограммов.
В установлении рекорда приняли участие повара московской фабрики мороженого АО «БРПИ». Огромный десерт представили гостям на площадке гастрономического пространства «Рестомаркет». В полутораметровой креманке разместили мороженое весом 100 килограммов, украшенное орехами.
В его основу лег воссозданный благодаря сохранившимся архивам исторический вкус мороженого, продававшегося на ВДНХ в советское время: ванильный пломбир с прослойкой сливового варенья и орехами фундука. После регистрации рекорда десерт могли попробовать все желающие.
Напомним, что сегодня, 31 июля на Главной выставке страны проходит завершающий день фестиваля «Лето. Мороженое. ВДНХ». В программе музыкальные шоу и концерты, гастрономические и творческие мастер-классы, дегустации разных видов мороженого. Узнать обо всех мероприятиях можно на странице фестиваля на официальном сайте ВДНХ.Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).
С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.