Выставка о секретных разработках автомобилей первых лиц государства представлена в Музее Гаража особого назначения ФСО России на ВДНХ

2 февраля в зале сменных экспозиций Музея Гаража особого назначения ФСО России в павильоне №53 откроется выставка «Дизайн под грифом «секретно», или Машины власти, которых не было». В экспозиции впервые широкой публике представлены около 500 эскизов, 23 макета главного автомобиля страны, а также первые советские лимузины и современные прототипы автомобилей представительского класса.

Посетители ВДНХ впервые смогут увидеть эскизы, наброски и поисковые варианты главного автомобиля страны, которые до этого оставались за закрытыми дверями и в папках под грифом «секретно». На выставке будут показаны поисковые и альтернативные проекты флагманов отечественного автопрома, охватывающие период с 1922 по 2022 год и во многом опередившие свое время. Здесь можно будет увидеть такие уникальные экспонаты, как первый советский лимузин «Ленинград-1», собранный в 1933 году в количестве шести штук, последний советский автомобиль высшего класса ЗиЛ-4102 и два автомобиля представительского класса проекта «Маруся» «Кортеж».

Особое внимание уделено конкурсным работам по созданию флагмана отечественного автопрома — представительской марки «Аурус». Открытый конкурс «Кортеж для Президента» собрал более 120 проектов из разных стран мира. Победившая концепция участвовала в профессиональном конкурсе, проводившемся НАМИ, в результате чего родился облик президентского «Ауруса». Все конкурсные работы будут показаны лишь один раз и только на выставке в Музее Гаража особого назначения ФСО России на ВДНХ.

Кроме того, посетители увидят дипломные работы молодых современных дизайнеров, пытающихся переосмыслить утраченные легендарные бренды, такие как ЗиЛ, «Чайка» и «Руссо-Балт».

Выставка «Дизайн под грифом «секретно» будет открыта для посетителей по 16 апреля 2023 года ежедневно, кроме понедельника, с 11:00 до 20:00.

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