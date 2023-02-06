5 февраля, на Пятом канале состоялась премьера нового четырехсерийного фильма «Без прикрытия». Главную роль в ироничном детективе исполнил Михаил Тарабукин. Начало премьеры в 09.40.

В основе фильма лежит история двух братьев близнецов Вольновых. Богдан – первоклассный вор, мамин любимчик, ценит свободу и живет по понятиям. Григорий служит в полиции. Карьера не сложилась, коллеги над ним потешаются. Родная мать считает неудачником и постоянно приводит ему в пример брата. Правда, она считает Богдана успешным бизнесменом и не догадывается, чем он на самом деле промышляет. Двух совершенно разных по характеру персонажей и сыграл Михаил Тарабукин.

Михаил Тарабукин, актер сериала «Без прикрытия»:

- У каждого из братьев своя судьба, жизненные установки и ценности. На самом деле, все эти ценности общечеловеческие, как у всех - дружба, любовь, мир. Для меня было почетно играть сразу двух персонажей. Это ответственная и серьезная работа, и я постарался сделать своих героев максимально разными. В этом мне помогли гримеры, костюмеры, партнеры по площадке. Были некоторые сложности при съемках сцен, где братья ведут диалог друг с другом. Приходилось постоянно переодеваться, менять грим и даже голос. Но мы со всем справились.

Уголовник по кличке «Уголек» (его роль сыграл Нодар Джанелидзе) предлагает вору Вольнову ограбить передвижную выставку ювелирных украшений в Пскове, родном городе близнецов.

Нодар Джанелидзе, исполнитель роли бандита «Уголька» в сериале «Без прикрытия»:

- Я благодарен Пятому каналу за возможность проявить себя в новом амплуа, развиваться и задействовать всю палитру своих актерских навыков. Поскольку это криминальная комедия, был использован и специфический сленг, острый юмор, самоирония. Большое количество оригинальных идей и неожиданных операторских и режиссерских решений сделали мувик захватывающим, интересным и динамичным.

Банда рассчитала операцию по минутам: отключили сигнализацию, подменили изображения на мониторах в комнате охраны, пустили в выставочный зал усыпляющий газ. Однако «Уголек» случайно нажимает на курок пистолета. Звук выстрела слышат охранники и устраивают погоню за грабителями.

Двое бандитов прячутся в стареньком гараже семьи Вольновых, а Богдан в это время отправляется на день рождения любимой мамы. Прямо во время застолья его брата-близнеца Гришу вызывают в отдел – псковская полиция поднята на ноги из-за дерзкого преступления. Выходящему из дома Грише бандиты, спутав его с братом, буквально сбрасывают в руки портфель, набитый украшениями. Тут бы дело и закончилось. Но спустя пару часов драгоценности таинственным образом исчезают из сейфа оперативника Григория Вольнова…

Съемки сериала проходили в Пскове и Санкт-Петербурге. В первый рабочий день в качестве локации было использован знаменитый изолятор «Кресты» с его особой атмосферой.

В сериале «Без прикрытия» телезрители увидят отголоски искрометных комедий Гайдая и других мировых киношедевров.

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