Выставка о традициях празднования Нового года откроется в Музее Гаража особого назначения ФСО России на ВДНХ

20 декабря в зале сменных экспозиций Музея Гаража особого назначения ФСО России в павильоне №53 откроется выставка «Назад в Новый год». Гости ВДНХ узнают о старинных традициях и обрядах, связанных с этим праздникам с начала XIX века до первой четверти XXI века.

В основе экспозиции яркая коллекция новогодних игрушек, открыток, сувениров и карнавальных масок, старинные традиции и обряды, связанные с Новым годом в Российской империи, СССР и России.

Здесь же посетители увидят уникальную коллекцию советских Дедов Морозов, настоящих «кремлевских подарков». Подборку оригинальных новогодних детских масок представит коллекционер Ирина Воробьева, подлинные афиши новогодних фильмов за почти вековую историю покажет из своих собраний легендарный Госфильмофонд.

Новый год — любимый всеми праздник, который с одинаковым нетерпением ждут и взрослые, и дети. Традиции празднования начали формироваться с 1935 года, когда были проведены первые елки для советских детей. Постепенно сложилась привычная традиция празднования Нового года, закрепились неизменные атрибуты праздника, и среди них — любимые всеми Дед Мороз и Снегурочка.

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