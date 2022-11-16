Выставка петербургской художницы Надежды Косинской «Про себя» открывается в галерее a-s-t-r-a

17 ноября в галерее a-s-t-r-a состоится открытие нового проекта петербургской художницы Надежды Косинской «Про себя». В экспозицию вошли работы в разной технике: живопись, графика и арт-объекты. Косинская работает с тканью, гипсом; особую известность ей принесли работы из гвоздей и металла.

Косинская Надежда. Перформативная постановка. Наташа. 2022. Бумага, ручка, 59,5 х 42 см

Галерея a-s-t-r-a впервые представит работы Надежды Косинской московской публике. Совмещение академизма и приемов наивного рисования позволяют художнице говорить от первого лица на самые очевидные и от того трудные темы (отношения, быт, материнство, семья), оставаясь внутри профессиональных конвенций.

Когда в 2019 году Надежда Косинская, отложив кисть и карандаш, начала создавать изображение гвоздями, элементы искреннего рисования перебрались в новый материал — так появилась серия «Гвозди 2019». Гвозди у Косинской утрачивают свой модернистский индустриальный пафос, превращаясь в нечто полностью себе противоположное: хвоинки, чешуйки, волоски, штришки. Переливающиеся и мерцающие металлические стержни создают особый образ — развоплощают изображаемое, делают его то ли тенью, то ли призраком.

«Мне понравилась структура этого материала, графичная и живописная одновременно. Постепенно я стала мыслить этим материалом, он соответствовал моему внутреннему состоянию, позволял наиболее ясно выразить себя. Я автоматически «примеривала» эту технику к тому, что вижу, чувствую, что хочу изобразить. Некоторые работы выполнены экспрессивно, в порыве. Другие набраны методично, шаг за шагом, день за днем. Процесс работы превращается в медитацию, погружение. Поверхность из металла напоминает доспехи, своеобразную защиту от окружающего мира», — рассказывает автор.

«Ребенок 3» — работа из серии «Дети Нади», созданной в 2022 году, — стала заглавной на выставке. За последние несколько лет к материалам, используемым в создании работ, добавились нити. С точки зрения художественного медиума, нити – связь между автором и произведением, матерью и ребенком. Связь эта отнюдь не механическая — устойчивая и навсегда данная. Изображения детей, выполненные в этой технике, полны тревоги. Вьющиеся линии скрепляются вместе, охраняют, но от этих усилий ощущение беззащитности только увеличивается.

Герои работ художника – и люди, и вещи — слегка неуклюжи, хрупки, их телесность зыбка и склонна к деформации, истончению.

Творчество Косинской вписывается в негромкую, но живучую линию русского искусства: она лирический художница, болезненно проживающий травматичную безысходную повседневность, прозревающий в мелких фрагментах быта большую трагедию, дающий общей немой тревоге визуальное воплощение.

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