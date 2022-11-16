18 ноября в музее народных художественных промыслов открывается выставка «Снежная фантазия» из частной коллекции художника Марины Рогатовой.

Выставка-сказка адресована не только взрослым, но и детям. Центром торжества издревле считается дерево, преображающееся от одного праздника к другому, украшенное лентами, фруктами, выпечкой, цветами, звездами и огоньками. Дерево – связующее звено, объединяющее небо и землю.

Таким предстанет перед посетителями выставки и праздничное дерево в творчестве художника: вечнозеленое, осыпанное звездами, плодами, огнями – символами торжества, с порхающими птицами – символами веселья, песен и поэзии, высоты человеческой души в ее творческих проявлениях.

Красота и многообразие растительного и животного мира, тесное сплетение волшебного, едва уловимого с явным, любовь к природе выражены в творчестве мастера.

Марина Рогатова – художник-миниатюрист, член Союза художников России. В 1982 году окончила Федоскинское училище, трудилась на фабрике миниатюрной живописи. Ее работы известны во всем мире. Многие работы находятся в собраниях частных коллекционеров. Основные темы произведений – русский фольклор, цветочные композиции, аллегории времен года.

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