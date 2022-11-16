САНКТ-ПЕТЕРБУРГ: Музей современного искусства Эрарта представляет выставку Саши Соколовой «Под лучами Солнца»

16 нобяря Музей современного искусства Эрарта представляет выставку Саши Соколовой — молодость и легкость бытия, воплощенные в двух живописных сериях.

Саша Соколова признается, что иметь бассейн было ее детской мечтой. Когда она осуществилась и бассейн появился на даче в Подмосковье, Саша начала писать серию картин «Всплеск». В ней автору было интересно объединить абстракцию и реалистическую манеру, усвоенную с уроками дедушки. Юрий Опарин, ветеран войны, с раннего детства учил внучку рисовать. Уже будучи взрослой, она будет три года работать над серией «364 дня», отображающей лица и будни ветеранов, — на ее создание автора вдохновил дедушка.

В серии «Всплеск» детально прописанные изящные женские тела сливаются с условным фоном. Девушки растворяются в абстракции солнечного света, воды и легкости бытия. Автору свойственна отстраненная манера, лишенная психологизма. Зритель не видит выражения лиц — героини картин всегда отворачиваются или прикрывают глаза темными очками. В этой серии Соколова изображает саму себя, свою младшую сестру и подруг, визуализируя модное выражение «быть в моменте», то есть быть здесь и сейчас, без лишних раздумий. Подобные картины современной красивой жизни мы можем увидеть в работах Дэвида Хокни. Переехав в середине 1960-х из Британии в американскую Калифорнию, он был поражен благополучием залитых солнцем домов с прилегающими газонами и бассейнами. Его собственная живописная серия бассейнов стала уже хрестоматийной.

Серия Life Still — это симбиоз женской наготы и растений. Ее название буквально можно перевести как «живой еще» — это игра слов, переставленные местами части английского still life (натюрморт). Для художницы нагота и сложные ракурсы — экзамен по изображению анатомии как женщин, так и растений. Моделью здесь выступает сама художница. При этом цветы остаются в главной роли, а человек выступает лишь фоном. Он, с одной стороны, любуется растениями, а с другой, уже лишил их жизни.

Саша Соколова воплощает в живописи то чувство архетипической радости, что способна вызвать в нас мать-природа. Сам автор увлеченно растворяется в изображаемом, становясь солнечным светом, водой или цветком: когда она пишет портреты, человеческие лица начинают напоминать ландшафты. «Тоска по Раю — это мечта человека не быть человеком», — сформулировал Милан Кундера.

Выставка Саши Соколовой организована благодаря форме обратной связи на сайте музея. Эрарта предоставляет возможность художникам, работающим в самых разных жанрах, найти своего зрителя, а посетителям музея — познакомиться с оригинальными произведениями авторов.

Выставка завершит работу 12 февраля 2023 года.

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