Выставка, посвященная Фаине Раневской, открылась в Музее кино на ВДНХ

В честь 130-летия со дня рождения Фаины Георгиевны Раневской в Музее кино на ВДНХ открылась выставка, посвященная уникальной актрисе-феномену, чье имя давно стало частью народной культуры.

Выставка приоткрывает дверь в приватный мир Фаины Раневской — туда, где за маской великой актрисы, чьи хлесткие фразы давно вошли в обиход, скрывается обычный человек. В экспозиции представлены трогательные личные вещи, редкие снимки, а также кадры из фильмов и воспоминания современников. Все это складывается в портрет женщины, чей ум, стиль и неповторимое обаяние сделали ее по-настоящему народной актрисой, которая навсегда осталась в сердцах зрителей.

Зона выставки разделена на 5 тематических секций, каждая из которых раскрывает Фаину Раневскую с новой стороны. Первая часть экспозиции посвящена той грани личности актрисы, которая хорошо знакома каждому, — ироничной женщине, мастерски владеющей словом и актерской профессией. Посетителей встретят портреты и цитаты Раневской, нарезка кадров из ее фильмов на экранах. Следующие зоны расскажут о Фаине Георгиевне как о верном друге, который вместе со своими близкими перенес тяжелейшие испытания; как о великолепной актрисе театра и кино, чей талант и диапазон возможностей выходили далеко за рамки привычного комедийного образа; как о человеке, чей голос оживил любимых с детства мультперсонажей и наделил их уникальной харизмой. И в каждой из зон выставки посетители смогут изучить редкие кадры, снимки, личные вещи актрисы.