РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

Новое на сайте

ДомойМоскваВыставка, посвященная Фаине Раневской, открылась в Музее кино на ВДНХ

Выставка, посвященная Фаине Раневской, открылась в Музее кино на ВДНХ

By editor
133
фаина раневская - выставка
Фото: пресс-служба ВДНХ

В честь 130-летия со дня рождения Фаины Георгиевны Раневской в Музее кино на ВДНХ открылась выставка, посвященная уникальной актрисе-феномену, чье имя давно стало частью народной культуры.

Выставка приоткрывает дверь в приватный мир Фаины Раневской — туда, где за маской великой актрисы, чьи хлесткие фразы давно вошли в обиход, скрывается обычный человек. В экспозиции представлены трогательные личные вещи, редкие снимки, а также кадры из фильмов и воспоминания современников. Все это складывается в портрет женщины, чей ум, стиль и неповторимое обаяние сделали ее по-настоящему народной актрисой, которая навсегда осталась в сердцах зрителей.

Зона выставки разделена на 5 тематических секций, каждая из которых раскрывает Фаину Раневскую с новой стороны. Первая часть экспозиции посвящена той грани личности актрисы, которая хорошо знакома каждому, — ироничной женщине, мастерски владеющей словом и актерской профессией. Посетителей встретят портреты и цитаты Раневской, нарезка кадров из ее фильмов на экранах. Следующие зоны расскажут о Фаине Георгиевне как о верном друге, который вместе со своими близкими перенес тяжелейшие испытания; как о великолепной актрисе театра и кино, чей талант и диапазон возможностей выходили далеко за рамки привычного комедийного образа; как о человеке, чей голос оживил любимых с детства мультперсонажей и наделил их уникальной харизмой. И в каждой из зон выставки посетители смогут изучить редкие кадры, снимки, личные вещи актрисы.

Предыдущая статья
Рейтинг самых неотразимых героев отечественного экрана по версии журнала «КиноРепортер»
Следующая статья
Женщины обгоняют мужчин по тратам на развлечения

Новое в рубрике