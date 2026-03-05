РАСПРОДАЖА

Проекты «Русской Медиагруппы» отметили премией «СтримПик»

Фото: пресс-служба «Русской Медиагруппы»

В рамках конференции «Радио 2.0» 4 марта прошла церемония вручения премии «СтримПик», которая отмечает радиостанции и проекты, показавшие высокие результаты в онлайн-вещании. Станции, входящие в состав «Русской Медиагруппы», стали победителями сразу в трех номинациях.

«Русское Радио» получило премию в номинации «Русский ритм» за проигрывание самого популярного российского трека на максимальную аудиторию – песни «На гондоле» Григория Лепса и Юрия Киселева. Кроме того, проект «Русское Радио. Хайповые Двадцатые» отмечен в номинации «Диджитал-ракета» за активный рост аудитории в цифровой среде. Награды вручили главному редактору и программному директору «Русского Радио» Владимиру Борисову. В номинации «Прорыв года» за самый высокий рост аудитории среди онлайн-радиостанций победителем стала цифровая станция Радио DFM «Кальян рэп».

В рамках деловой программы конференции также прошел открытый диалог «Агрегаторы: почему мы про них знаем, но с ними не работаем». Представители вещателей и агрегаторов обсудили актуальные тенденции и отметили, что интернет-площадки становятся самостоятельной экосистемой, где перераспределяется аудитория. Директор по развитию сайтов и приложений «Русской Медиагруппы» Станислав Скалабан присоединился к дискуссии в качестве эксперта и рассказал, что сегодня радио активно развивается в цифровой среде и меняется сама модель его потребления:

«Мы видим, как меняется модель потребления радио: появляются новые устройства и цифровые платформы, все больше людей выбирают интернет-вещание. Для нас цифровое развитие – это не просто технологический этап, а возможность омолодить аудиторию, стать ближе к каждому слушателю и лучше понимать его музыкальные предпочтения. Приоритетной задачей становится формирование логики дистрибуции: сделать радио доступным для прослушивания повсюду – от умного холодильника до современных автомобилей, где у некоторых производителей уже нет поддержки FM».

Станислав Скалабан добавил, что важно приучать аудиторию к качественному контенту, который создают профессиональные редакторы. Он также подчеркнул необходимость развития децентрализованной сети присутствия и прямого взаимодействия с производителями техники, автомобильными брендами и вещательными платформами, чтобы индустрия не зависела от одной платформы.

Результаты премии «СтримПик» стали подтверждением активного развития цифровых проектов «Русской Медиагруппы». Холдинг успешно сочетает традиционные ценности радио с современными форматами, продолжает расширять онлайн-присутствие и создавать качественный контент, отвечающий потребностям и интересам аудитории.

