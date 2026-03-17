Кенозерье: 35 лет в ЮНЕСКО

В музее-заповеднике «Царицыно» открылась выставка «Свобода и глушь. От Кенозерья до Поморья».

Данная экспозиция, а она масштабная – 11 залов Большого дворца – посвящена этнографической и архитектурной истории Кенозерья и Онежского Поморья. Экспонаты из частных коллекций, собраний музеев, библиотек и архивов России представлены на выставке.

Кенозерье и Онега – горизонт, разделяющий не только небеса и землю дивного края, но и его историю. Фотографии, старинные карты, чертежи, книги указывают на историю изучения русского Севера. Представлена и обширная этнографическая тематика – мужская и женская составляющая быта поморцев. Конечно, нельзя не сказать и об известных художниках, архитекторах, которые занимались изучением и реставрацией русского Севера, церквей в Кижах: Иване Билибине, Сергее Чернове, Александре Ополовникове.

Отдельного внимания заслуживает история создания Кенозерского национального парке (входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО). Вехи его становления, истории, этапов забвения, реставрации и сохранения представлены на экспозиции. Полюбить Кенозерье помогает и мультимедийная составляющая – на экранах демонстрируются видеопроекции, а при помощи звуковых инсталляций можно услышать пение птиц. Инструменты для хождения по Белому морю, карбаса, компасы, живопись, подлинные образцы храмовой архитектуры заинтересовывают каждого посетителя.

Марина АБРАМОВА