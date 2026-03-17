Аксиос!

В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

Новое на сайте

ДомойМоскваКенозерье: 35 лет в ЮНЕСКО

Кенозерье: 35 лет в ЮНЕСКО

By editor
22
Евгений Мазилов. Никольская часовня в Вершинино
Евгений Мазилов. Никольская часовня в Вершинино

В музее-заповеднике «Царицыно» открылась выставка «Свобода и глушь. От Кенозерья до Поморья».

Данная экспозиция, а она масштабная – 11 залов Большого дворца – посвящена этнографической и архитектурной истории Кенозерья и Онежского Поморья. Экспонаты из частных коллекций, собраний музеев, библиотек и архивов России представлены на выставке.

Кенозерье и Онега – горизонт, разделяющий не только небеса и землю дивного края, но и его историю. Фотографии, старинные карты, чертежи, книги указывают на историю изучения русского Севера. Представлена и обширная этнографическая тематика – мужская и женская составляющая быта поморцев. Конечно, нельзя не сказать и об известных художниках, архитекторах, которые занимались изучением и реставрацией русского Севера, церквей в Кижах: Иване Билибине, Сергее Чернове, Александре Ополовникове.

Отдельного внимания заслуживает история создания Кенозерского национального парке (входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО). Вехи его становления, истории, этапов забвения, реставрации и сохранения представлены на экспозиции. Полюбить Кенозерье помогает и мультимедийная составляющая – на экранах демонстрируются видеопроекции, а при помощи звуковых инсталляций можно услышать пение птиц. Инструменты для хождения по Белому морю, карбаса, компасы, живопись, подлинные образцы храмовой архитектуры заинтересовывают каждого посетителя.

Марина АБРАМОВА

Предыдущая статья
Следующая статья
Новое в рубрике