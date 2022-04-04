Выставка произведений Михаила Верхоланцева «Грезы и символы»  открывается в РАХ

20 апреля 2022 года Российская академия художеств представляет ретроспективную выставку произведений Заслуженного художника РФ и академика РАХ Михаила Михайловича Верхоланцева «Грезы и символы», посвященную его 85-летию. В экспозиции представлено более шестидесяти графических и живописных работ, большинство из которых московский зритель увидит впервые.

Михаил Верхоланцев — личность уникальная и одаренная, — гравёр, живописец, дизайнер, эссеист и учёный, певец и музыкант. Он, исповедующий эстетику позднего Возрождения и маньеризма, сам кажется пришельцем из Ренессанса, но не эпохи спокойной и тихой гармонии Рафаэля и Леонардо, а периода именно позднего творчества страстных и мощных Микеланджело и Тициана. В своих произведениях автор передает странное сновидение, загадочное воспоминание о давно ушедших веках, а также часто обращает свой взор к искусству символизма. «Все символисты от Уильяма Морриса до Скрябина и Брюсова свято верили, что наступит Золотой век, что будет государство тотального Искусства, трудящиеся обретут счастье, а Красота станет насущно необходима. Пюви де Шаванн, Поль Верлен, Айседора Дункан, Морис Дени, Фердинад Ходлер, Клод Дюбюсси и сонмы русских символистов давно ушли от нас, но их мысли и мечты остались на земле, как райский лес, дающий планете кислород и надежду», — поясняет Михаил Михайлович.

Произведения художника поражают образностью и неожиданным пластическим языком. Он не возьмется за резец или кисть, если мотив, давно уже спетый многими, не даст ему счастливый случай вновь погрузиться в чудесный мистический сон.

Рисунок, решительный, острый, который доминирует в гравюрах, сохраняется и в живописи. В своих работах Михаил Верхоланцев следует традициям плоскостной живописи, где цвет работает на декоративную организацию пространства. Живописные полотна автора – чаще всего расшифровки его миниатюрных гравюр, они очень декоративны и напоминают картоны для гобеленов. Его герои живут в среде, сотканной из растений, архитектурных пейзажей и бескрайнего неба.

Художника преследуют несколько тем, так или иначе связанных с музыкой; все они содержат для него тайный символический смысл. Искусствовед И. Иванов так характеризует эту особенность творчества автора: «Музыкальный компонент в искусстве Михаила Верхоланцева наиболее выраженный – и биографически и стилистически. Художник изучал народный мелос, увлекался античным музицированием и музыкальным авангардом ХХ века, интересовался аутентичными инструментами, даже овладел игрой на лютне, кроме того пел на клиросе. Эти многообразные музыкальные интересы сложились в соответствующие мотивы его изобразительного творчества, проникнув даже в характер пластики».

Сюжет, литературная фабула для мастера всего лишь предлог для решения внутренних, заветных, чисто пластических задач. Изощренная пластика и удивительная музыкальность – таково впечатление от произведений Михаила Верхоланцева.

Выставка завершит работу 8 мая.

М.М. Верхоланцев родился в Москве в 1937 году в семье художников. В 1961 году окончил отделение художественной обработки дерева и проектирования мебели МВХПУ, однако еще в студенческие годы увлекся гравюрой на дереве и книжной иллюстрацией. В 1960-е годы работал дизайнером в учебно-производственных и научно-исследовательских мастерских МВХПУ, преподавал на отделении промграфики, позже перешел в журнал «РТ», участвовал в создании детского звукового журнала «Колобок», журналов «Спутник кинозрителя», «Семья и школа». Совместно с группой студентов в 1964 сделал цикл портретов театральных деятелей и занавес для Театра на Таганке. В 1965 издательство «Знание» выпустило первую книгу с иллюстрациями Верхоланцева. В дальнейшем он сотрудничал со многими отечественными издательствами: «Детская литература», «Молодая гвардия», «Московский рабочий», «Наука», «Прогресс», «Радуга» и проч., — а также с рядом зарубежных издательских домов.

Художник хорошо известен на международной арт-сцене. Он представлял российское искусство на крупнейших международных выставках и биеннале графики и награжден премиями, медалями в России (2002, 2004, 2008, 2016, 2019, 2021), Италии (1975, 1991), Дании (1981), Турции (2003, 2010), Польше (1973, 1975), Австрии (2004), Китае (2008, 2013), Швейцарии (2010), Дании (1981), Бельгии (1982), Италии (1975, 1991), Австрии (2004), Турции (2003, 2010), Швейцарии (2010), Китае (2008, 2013). В 2016 на XXVI Всемирном конгрессе Международной Федерации экслибрисных обществ и общенационального общества графики присуждена Гран-при, г. Вологда. В 2019 году М.М, Верхоланцев удостоен Гран-при международной триеннале печатной графики г. Уфа. В 2020 году удостоен Главной, специальной премией «За вклад в мировую гравюру» на международной триеннале печатной графики г. Екатеринбурге.

Работы М.М.Верхоланцева хранятся в зарубежных музеях и частных коллекциях: Финляндии, Чехии, Англии, Бельгии, Германии, Эстонии, Голландии, Франции, Австрии, Турции, Аргентины, Португалии, Словении, Дании, Польши, Испании, Италии.

Художник обладает глубокими научными знаниями в области изобразительного искусства, особенно теории и технических методов в гравюре и графики, его статьи об искусстве, об истории и технике ксилографии многократно публиковались. Высокий уровень искусства художника и многогранная научно-творческая деятельность определяет уровень современного искусства.

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