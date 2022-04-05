ВДНХ приглашает на юбилейную выставку «Загородный дом»

С 7 по 10 апреля в павильоне № 55 пройдет 35-я юбилейная выставка загородных домов, инженерных систем и отделочных материалов «Загородный дом». Более 40 отечественных производителей и поставщиков представят готовые проекты домов, а также продукцию и материалы для их строительства и обустройства.

Тематика выставки охватывает все сферы загородного строительства. В течение четырех дней гости ВДНХ смогут ознакомиться с широким выбором проектов домов, узнать о новинках в области строительных и отделочных материалов, инженерного оборудования, выбрать окна, двери, лестницы, камины и печи, получить консультации технических специалистов и найти подрядчика.

Впервые в выставке «Загородный дом» с коллективным стендом примет участие проект Open Village. Экспозиция объединит производителей материалов для стенового комплекта: СИП-панели, рубленое бревно, клееный брус, газобетонные блоки, керамзитовые блоки, а также компании, специализирующиеся в области ландшафтного дизайна, инженерных систем, остекления окон, веранд, входных порталов и витражей.

Кроме того, гостей выставки ждет розыгрыш «Реализуй свою мечту» от проекта «Мой гектар». Победитель получит один гектар земли в Тверской области, который можно использовать под организацию личных, садоводческих или фермерских хозяйств. Узнать условия участия можно на сайте мероприятия.

Выставка будет открыта с 7 по 9 апреля с 10:00 до 18:00, 10 апреля с 10:00 до 16:00.

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