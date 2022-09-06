Выставка работ Элио Кассара` «Цвет ветра» открывается в ГБУК г. Москвы «Библиотека-читальня им. А.С. Пушкина»

Спустя год после первой выставки в России, 14 сентября 2022 года, в роскошных залах Библиотеки-читальне имени А.С. Пушкина Элио Кассара` открывает персональную выставку «Цвет ветра», куратором которой выступила Елизавета Круглова в сотрудничестве с Еленой Бычковой, архив Элио Кассара`.

В своих живописных композициях художник исследует баланс между сферическими полями цвета и формы. Эти абстрактные образы с особенным внутренним свечением очень точно передают впечатления Элио Кассарà от столицы, от энергетики самобытного мегаполиса, приглашают зрителя совершить путешествие, которое откроет для него пейзажи Сицилии, необычайное множество оттенков Венецианской лагуны и жизнерадостные цвета русской природы.

Выставка, на которой представлено более 20 работ, созданных в период с 2020 по 2022 год, обогащена критическими текстами Эцио Пагано и Илоны Лебедевой, а также эссе Томмазо Эванджелиста. Работы отражают важность света в создании абстрактных композиций, которые чрезвычайно сложны, но в то же время минимальны и неосязаемы, рожденные в результате длительного изучения ландшафта и цветовых соотношений. Свет, кажется, выходит из холстов, заставляя пространство вокруг вибрировать.

Пишет Пагано, директор Музея Багерии, Италия: «Кассара` любит природу и цвета – его произведения наглядно об этом свидетельствуют. Подобная голосовым связкам, живопись Кассара` говорит с нами посредством цветов: это и белизна снега, и синь неба, и пышная зелень природы, и оранжевый окрас опаленных морозом листьев. Каждый из этих цветов что-то нам говорит, а наша задача – понять, что именно. Его палитра полна цветов природы, которые, словно удачно подобранная нота искусства, делает его живопись глокальной, а его самого превращают в художника мира».

Для искусствоведа Лебедевой: «Цвета – чистые, незамутненные – располагаются в представленных композициях свободными ритмичными пятнами с неровными краями. В этих неровностях, как и во всяких неправильностях, ощущается присутствие человека в мире, его интуитивная, ничем незамутненная реакция. Композиции Элио Кассарà очень музыкальны и дают возможность отчетливо осознать, что такое «цветовой аккорд». Эти аккорды сочны, смелы и при этом гармоничны, звуча без визуальных диссонансов, будучи построенными со знанием законов хроматического круга и психологического взаимодействия цветов. Обилие высветленного поля вокруг цветных блоков создает радостное ощущение сияния красок. Эта светлая радость является тем качеством, которое объединяет разные картины художника».

Историк и искусствовед Эванджелиста в эссе «Четыре очерка об образе для Элио Кассара`» предлагает прочтение поэтики художника начиная с основных четырех концепций: образ как икона, образ как монтаж, образ как природа, образ как легкость. Пишет: «Кассарà посредством аналитической деконструкции и синтетической реконструкции материала освобождается от протокубистских, постсезанновских матриц или матриц лирически-детских в стиле Клее и обращается к супрематизму, к алогической конфигурации, в которой движение цвета, проистекающего от чисто естественного впечатления, создает необычные структуры. Есть здесь и попытка переосмысления отдельных частей полотна через применение интервалов и расстояний, через взаимодействие аналитической конфигурации и противоречивой морфологии, ведущее к избытку ассимиляций и взаимосвязей, благодаря которым произведения обретают постоянную «открытость» и последовательность. В этом столкновении естественного и искусственного рождается гипотеза живописи, которая создается за счет расширений и эквивалентов, параллельных амплитуд, превращающих цветовой спектр в ризоматичное и стохастическое расположение. Конечно, такое видение пейзажа представляется комплексным, но оно характеризуется и как внутренняя вибрация, как личное и поэтическое восприятие пространственной структуры, воспринимаемой как хрупкий и размытый порог и ветер».

Элио Кассарà родился в городе Мадзара-дель-Валло, Италия, в 1974 году. После обучения в Пьемонте он переехал в Венецию в 1997 году, а затем в Берлин в 2001 году, где прожил несколько лет. Именно здесь он заинтересовался пейзажной живописью, которая с годами все больше синтезировалась в чистые абстрактные формы. Вернувшись в Венецию, Кассара` завершил серию картин, вдохновленных его пребыванием в Германии, которые были представлены публике в последующие годы. В конце 2020 года он переехал в Москву, чтобы завершить исследование русского средневекового искусства и обобщить свои впечатления в ряде абстрактных работ. В 2021 году в Великом Новгороде прошла выставка «Прозрачный свет», где впервые были показаны некоторые полотна из «московского» цикла.

Элио Кассарà ведет активную выставочную деятельность. Работы художника находятся во многих государственных и частных коллекциях, как в Италии, так и за рубежом.

Выставка продлится до 9 октября и будет доступна для посещения в часы работы библиотеки.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.