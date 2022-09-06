Мэри Ян зажигает «Огни Москвы»

6 сентября, накануне дня рождения столицы, на всех цифровых площадках открылся новый сингл чарующей Мэри Ян «Огни Москвы».

Автором стихов песни выступил продюсер исполнительницы — Дэн Ян, музыку написали Николай Синев и Денис Писарьков, мастеринг Ильи Мазаева, а обложка Рустама Гумарова.

Изначально трек был написан в гитарном звучании, после чего претерпел некоторые изменения, которые сегодня может оценить каждый слушатель.

Мэри Ян — певица, хореограф, художница, автор стихов. Творческий авантюрист обладающий твёрдой верой в свой Путь. Обладает нежным проникновенным голосом и собственной манерой исполнения песен. Творчество артистки сочетает в себе такие направления как поп, поп-рок, романс.

«Это песня — история! Я начал сочинять этот трек 22 августа 2016 года, а уже 9 августа 2019 года, в день рождения Мэри Ян, она была окончательно написана.

Некоторые композиции пишутся сразу — легко и быстро, а иногда исчисление идёт на годы. Это процесс сакральный и непредсказуемый, стихи приходят сами собой когда захотят, «за уши не притянешь». Это только Богу ясно, всему своё время. Сегодня оно пришло!» — Дэн Ян.

«Я очень люблю Москву, первый раз я побывала в столице когда мне было 13 лет и влюбилась.

Я всегда хотела посвятить песню Москве, для меня это было важно! И сегодня — мои «Огни Москвы» летят в ваши плейлисты!» — Мэри Ян.

Мэри Ян зажигает свои «Огни Москвы» 6 сентября, релиз вышел при поддержке лейбла Газгольдер (Gazgolder).

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