Выставка работ современных российских художников «Родина» открыта в здании Росстата

В здании Росстата открыта замечательная выставка современных художников России «Родина». Выставка, посвященна доблести наших защитников, памяти павших в годы Великой Отечественной войны, любви и культурным традициям нашей Родины. Выставка - проект Анастасия Брик. Куратор выставки – Екатерина Самитина (г. Самара).

В выставке участвуют художники: Алексей Гиляров (г. Москва), Анастасия Дружинина (г. Москва), Айнура Гасанова (г. Ермолино), Наталья Дайн (г. Москва), Екатерина Косяк (г. Воронеж), Natasha Ravi / Наташа Рави (г. Самара), Мария Миллер (г. Ижевск), Татьяна Зыкова (г. Ижевск), Людмила Пономарева (г. Екатеринбург), Екатерина Крылова (г. Череповец).

Выставка работает до 30 мая 2023 года в здании Росстата – памятник архитектуры «Дом Центросоюза» по адресу: Москва, Мясницкая ул., д. 39, к. 1.

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