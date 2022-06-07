Выставка работ студентов Московской школы современного искусства откроется во Всероссийском музее декоративного искусства

С 24 июня по 13 июля во Всероссийском музее декоративного искусства пройдет выставка «Преломление времени» — дипломный проект выпускников программы «Современное искусство» Московской школы современного искусства. Художники представят размышления о текущих событиях и о прошедших 100 лет нашей истории. Проект отсылает к первой выставке русского искусства, которая прошла в Берлине в 1922 году и которая стала одним из важнейших событий в развитии общемирового искусства прошедшего столетия.

Выставка «Преломление времени» является первой выставкой фестиваля «Студенческие сезоны» этого года.

Тема «Студенческих сезонов» в этом году — традиции и современность. Каждый ВУЗ готовит свою выставку или инсталляцию, чтобы представить в отдельном пространстве музея — все они при том связаны тематически и проходят под единым кураторским надзором. В фестивале принимают участие Московская школа современного искусства (MSCA), Школа Дизайна НИУ ВШЭ, Высшая школа (Академия) народных искусств и еще несколько институций. Подробная программа фестиваля — на сайте музея: www.damuseum.ru

Сегодняшняя реальность задает нам очень много вопросов на которые крайне сложно найти какие-либо ответы, но при этом мы не перестаем размышлять о происходящем и пытаемся понять, что привело нас туда, где мы есть и как так могло выйти. Поэтому в проекте делается акцент на события столетней давности, чтобы чуть лучше понять, куда нам двигаться дальше. Более того, за последние годы сложилась сильная тенденция в сторону “отмены” того, что ранее было незыблемо, что имело неоспоримый авторитет, но вдруг оказалось под большим вопросом.

В данном проекте авторы в первую очередь пытаются ответить на один из важнейших вопросов для себя — как быть художником сегодня? Есть ли смысл продолжать заниматься искусством в нынешних условиях? Нужны ли кому-то их размышления и старания? Молодым художникам всегда было непросто начинать свой путь в искусстве, а сейчас кажется, что стало особенно сложно, так как в самом арт-сообществе нет единого мнения и есть те, кто яро отстаивает позицию, что очень важно продолжать и не останавливаться, а есть те, кто считают, что продолжать нельзя. Но несмотря на разногласия, искусство невозможно отменить и перестать им заниматься. Данный проект особенно важен для студентов как результат двухлетнего пути становления самостоятельными авторами.

В своих проектах молодые художники размышляют на следующие темы: поиск новых ориентиров, важность и сложность текущего времени, отношения в обществе, телесность и отношение к индивидууму. На выставке будут представлены работы, выполненные в различных медиа: скульптура, объекты, графика, видео, инсталляция, перформанс, живопись, фото.

«Первый подобный фестиваль в Москве мне довелось организовать 10 лет назад в Центре дизайна ARTPLAY, первом кредитивном кластере столицы. Тогда в бывших заводских пространствах мы собрали несколько масштабных художественных студенческих выставок, презентационную и образовательную программы. Старинная усадьба Остермана, в которой находится Всероссийский музей декоративного искусства, имеет великолепные исторические залы, а также, что главное — удивительную коллекцию по декоративному искусству и дизайну. Именно возможность знакомства с коллекцией и будет особенным бонусом для участников и зрителей. Итак, на половину лета музей становится общим вторым домом для студентов и преподавателей участвующих в фестивале творческих ВУЗов, а для посетителей — местом знакомства с программами и факультетами ведущих креативных учебных заведений», – говорит Алина Сапрыкина, автор идеи и куратор фестиваля «Студенческие сезоны», главный куратор Всероссийского музея декоративного искусства.

Артем Роккель

Дарья Верина

Наталия Мержерицкая

Оксана Рейман

Ольга Махно

Емма Тсугунян

Юлия Юркова

Выставка завершит работу 13 июля.

Фотографии предоставлены Московской школой современного искусства

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