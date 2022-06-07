В Соборной палате впервые представят концерт «Цветы и сказки»

Впервые в Соборной палате состоится презентация концертной программы «ЦВЕТЫ И СКАЗКИ» в исполнении одних из самых востребованных музыкантов поколения – пианистки Полины Осетинской и скрипачки Елены Ревич. Приглашаем отвлечься от реальности в мир сказок и грез.

В программу «ЦВЕТЫ И СКАЗКИ» вошли редко исполняемые сочинения выдающихся русских композиторов, которые так или иначе, но, несомненно, были связаны друг с другом: С. Рахманинов, А. Аренский, С. Танеев, Н. Метнер, И. Стравинский. Их изысканная, тонкая музыка как нельзя лучше отражает время и дает нам редкую возможность прикоснуться к выдающемуся наследию этих композиторов.

Любимый ученик Чайковского – Танеев — преподавал теорию музыки Рахманинову и Метнеру. Ученик Римского-Корсакова – Аренский — преподавал им же гармонию. Еще один ученик Римского-Корсакова – Стравинский – также вышел из этой среды.

Эта программа слушается на одном дыхании, без провалов, швов и желания «промотать пленку». Все начинается с цветочного цикла («Незабудки» Аренского, «Маргариток» и «Сирени» Рахманинова), а заканчивается «Сказками» Метнера.

Удивителен финальный аккорд – «Сказка про Золушку и Ивана-дурака», редко звучащая пьеса для сольного фортепиано. Действительно сказка: слушается, как увлекательный рассказ, но скорее про приключения Ивана, нежели про Золушку – настолько здесь «русским духом пахнет».

– «Цветы и сказки» – это срез музыкальных откровений русских композиторов рубежа XIX–XX веков, «прогулки в тишине, в странных и причудливых садах музыки. Удивительное время на пороге гениальных открытий и величайших потрясений, разочарования в идеалах и настойчивой жажды новизны. Современное искусство становится как никогда актуальным и в то же время стремится прочь от реальности, в мир сказок и грез. — говорит Елена Ревич.

– В каждой миниатюре нас ожидали необыкновенные красоты. Страстно хочется поделиться с публикой бриллиантами этой сокровищницы – «прекрасной эпохи» русского искусства, — добавляет Полина Осетинская.

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