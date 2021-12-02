Выставка «Рефлексия жеста» открывается в Галерее XXI

7 декабря 2021 года в Галерее XXI века Объединения «Выставочные залы Москвы» открывается выставка работ из коллекции Александра Миронова «Рефлексия жеста».

В психологии рефлексией называют способность человека оценивать самого себя как уникальную личность в рамках социума, частью которого он является. Личность коллекционера можно считать подобной измерительной базой в системе развития искусства: находясь внутри процесса, соединенный с этим процессом, коллекционер является одним из наиболее объективных наблюдателей и, в некотором смысле, сам становится началом координат, точкой отсчета, относительно которой складывается его собственное видение художественных явлений и изменений. Каждый коллекционер собирает самого себя: свою индивидуальность, свои мысли, свое время.

Собрание Александра Миронова, известного московского коллекционера, на сегодняшний день насчитывает более тысячи произведений живописи, графики и скульптуры, на его основе вполне можно сформировать хороший музей. Это срез советского и русского искусства второй половины XX и начала XXI века во всём его многообразии.

Авторы проекта «Рефлексия жеста» предлагают зрителям посмотреть на экспозицию глазами представителей будущих поколений и оценить, насколько высок будет интерес к поискам и открытиям художников в будущем.

В экспозиции представлены работы: Марата Бабина, Дмитрия Гутова, Василия Шульженко, Андрея Бартенева, Андрея Красулина, Николая Наседкина, Михаила Рудакова, Олега Ланга, Виталия Копачёва, Бориса Кочейшвили, Арона Буха, Олега Кудряшова, Магомеда Кажлаева, Клары Голициной, Наты Конышевой, Юрия Штапакова, Вовы Перкина и многих других художников.

Выставка завершит работу 19 января 2022 года.

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