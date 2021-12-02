В Сарове построят Центр культурного развития

Управление государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изыскания Нижегородской области рассмотрело документацию по строительству в Сарове Центра культурного развития. По итогам проведения государственной экспертизы выдано положительное заключение.

Здание Центра будет построено в рамках реализации мероприятий паломническо-туристического кластера Арзамас-Дивеево-Саров. Эти три места объединены в духовный и культурный центр Нижегородской области, связанный с именами преподобного Серафима Саровского, патриарха Сергия Страгородского, писателей Максима Горького и Аркадия Гайдара.

Проект паломническо-туристического кластера создан с целью модернизировать инфраструктуру региона, развить в нем туризм и повысить качество жизни местного населения. Благодаря реализации проекта появятся удобные логистические маршруты, будут восстановлены объекты культурного наследия. Главная идея стратегии развития кластера – провести экологическую тропу от Арзамаса до Сарова, то есть пешеходные и велосипедные дорожки с местами для отдыха и ночевок.

Саров известен благодаря древнему Свято-Успенскому Саровскому монастырю – Саровской пустыни, где с 1778 по 1833 годы жил преподобный Серафим Саровский, один из самых почитаемых православных подвижников и святых. В рамках проекта, документацию по которому рассмотрела государственная экспертиза Нижегородской области, здесь, по адресу ул. Озерная, 10, возведут двухэтажное здание Центра культурного развития. Оно будет построено на месте снесенного дома. На первом этаже Центра разместятся главный и малый залы, библиотека, подсобные помещения, методический кабинет, реставрационная, вестибюль с гардеробом. На втором этаже предусмотрены творческие студии, методический кабинет, выставочная галерея и подсобные помещения.

Проектную документацию подготовило ООО «ТСК».

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