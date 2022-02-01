Выставка «Российская экономика: люди, дела, идеи» открывается в Общественной палате РФ

8 февраля 2022 года в Общественной палате Российской Федерации пройдет экспертный круглый стол и вернисаж выставки «Российская экономика: люди, дела, идеи» – общественного проекта, стартовавшего в этом году по инициативе группы компаний Pro-Vision и индустриального фотографа Марка Кожуры. Проект реализуется при поддержке Ассоциации менеджеров и Комиссии по развитию экономики ОПРФ.

Экономика России активно модернизируется, переходя на рельсы роботизации и цифровых технологий. В связи с этим понятие «человек труда» приобретает все больший вес и наполняется принципиально новым смыслом.

Для презентации широкой аудитории визуальной летописи новой экономики России и людей труда, которые стоят за ее успехами и достижениями, на первом этаже Общественной палаты РФ 8 февраля 2022 года будет организована фотовыставка – совместный проект Ассоциации менеджеров, группы компаний Pro-Vision и индустриального фотографа Марка Кожуры, который посетил различные предприятия РФ и зафиксировал современный образ отечественной промышленности и бизнеса.

После торжественного открытия выставки планируется проведение круглого стола на тему: «Российская экономика: люди, дела, идеи», участниками которого станут представители экспертного и бизнес-сообщества, Минпромторга и Минтруда России, профильных комитетов ГД РФ, ВЦИОМа, профсоюзных организаций, АНО «Агентства развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)» и другие.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.