В Улан-Удэ стартует Международный кинофестиваль детского, юношеского и семейного кино «Хрустальный нерпёнок»

12 мая 2023 года в столице Бурятии городе Улан-Удэ стартует Международный кинофестиваль детского, юношеского и семейного кино «Хрустальный нерпёнок».

Фестиваль проводится по инициативе Министерства культуры Республики Бурятия и лично министра Соелмы Дагаевой.

«Этот фестиваль очень важен для нас! – сказала Соелма Дагаева. – В Год педагога и наставника он приобретает особую значимость. Сохранение традиционных семейных ценностей, создание и развитие созидательного и позитивного контента для детей, для семьи – это общегосударственные задачи, которым сегодня уделяется большое внимание. Для детей и подростков подготовлена обширная образовательная программа с мастер-классами по анимации, актерскому мастерству и операторскому искусству. Пройдут содержательные деловые встречи по вопросам развития локальной киноиндустрии».

Фильмом открытия фестиваля станет работа режиссёра Антона Богданова «Иван Семёнов: школьный переполох».

В программе фестиваля два конкурса: международный и российский. Отличительной особенностью «Хрустального нерпёнка» станет то, что конкурсные фильмы будет оценивать сразу два жюри: профессиональное и детское.

В международном конкурсе примут участие 13 фильмов из Ирана, Китая, Беларуси, Индии, России, Кыргызстана, Казахстана, Таджикистана, Турции, Армении.

Жюри международного конкурса возглавит продюсер, режиссёр, сценарист, президент Международного кинофестиваля «Восток&Запад. Классика и авангард» Татьяна Воронецкая. Также в состав жюри войдут: вице-президент Евразийской Академии телевидения и радио (ЕАТР) Людмила Бакеева; руководитель службы информации и связей с общественностью Иволгинского дацана, автор и ведущая программы «Буддийская среда» на телеканале «Тивиком» (Республика Бурятия) Алла Намсараева; сценарист, педагог, драматург, режиссёр, член Союза писателей Республики Беларусь Елена Турова; режиссер, сценарист, продюсер, руководитель киностудии «Уладай Баяр» Баир Уладаев (Республика Бурятия).

Российский конкурс включает в себя 12 картин.

Председатель жюри российского конкурса – президент Гильдии продюсеров и организаторов кинопроцесса Союза кинематографистов России, директор и продюсер Студии социального кино «Вифсаида» Филипп Кудряшов. Его коллеги по жюри: главный редактор киностудии «Ленфильм», программный директор кинофестивалей «Окно в Европу» и «Горькийфест» Андрей Апостолов; заслуженная артистка Российской Федерации, продюсер кинокомпании «Киномир» Татьяна Яковенко; актёр, сценарист, режиссер, креативный продюсер Жаргал Бадмацыренов.

Зрителей ждёт обширная внеконкурсная кинопрограмма, состоящая из игровых короткометражных фильмов, документального кино и анимации из разных стран.

«Критерий отбора фильмов в конкурсную российскую программу определялся многими факторами, в том числе премьерности, художественности, развлекательности и поучительности, – отметила продюсер и программный директор фестиваля Анна Пендраковская. – И что немаловажно для развития киноиндустрии в нашей многонациональной стране, представлены фильмы регионального производства, не всегда попадающие в широкий прокат, а значит к каждому зрителю. Среди премьер нашего фестиваля хочу отметить только законченный в производстве в Бурятии фильм «Мой друг – нерпа» режиссера Вячеслава Бутуханова, художественного руководителя Школы Креативных Индустрий «Байкал-Арт» в Улан-Удэ. Для меня, как продюсера и программного директора фестиваля, премьерные фильмы, сделанные в Бурятии в этот знаменательный год 100-летия Республики, особенно важны, так как надеюсь, что это откроет возможности для выхода их к российскому и зарубежному зрителю».

Отдельный блок внеконкурсной программы посвящён фильмам, сделанных самими детьми, и с участием взрослых наставников. Будут показаны работы детей из творческих студий разных городов, среди которых документальная картина «Солдаты Победы. Балдан Сотнич. Ребята из Улуса». Автор фильма – шестиклассник Егор Сотнич. Он автор и ведущий двух передач на своём ютуб-канале «Красная вилка»: «Селенга. Сохраним Байкал!» и «В гостях у Егора». Также 12-летний режиссёр – автор цикла документальных фильмов «Солдаты Победы».

В рамках внеконкурсной программы пройдут творческие встречи и мастер-классы участников фестиваля по анимации, актерскому, сценарному и режиссерскому мастерству для детской и юношеской аудитории. Среди участников этих встреч: сценарист, режиссёр, продюсер Татьяна Мирошник; режиссёр анимационного кино Мария Муат; актёр Борис Галкин; режиссёр Олег Штром; продюсер Александр Герасимов.

За круглым столом соберутся продюсеры, дистрибьюторы и авторы, специализирующиеся на теме детского и семейного контента в разных регионах России и за рубежом.

Особое внимание будет уделено развитию кино в Бурятии. Бурятские кинематографисты представят историю и перспективы развития национальной кинематографии в современных условиях, познакомят коллег из других регионов с возможностями, которые открываются в Бурятии как в географическом, так и производственном аспектах в связи с мерами поддержки кинематографии, принятыми в Республике.

Среди гостей фестиваля актёры Наталья Варлей, Юрий Назаров, Егор Корешков, композитор Григорий Гладков.

Президент кинофестиваля «Хрустальный нерпёнок» – Эрдэни Жалцанов, заслуженный деятель искусств Республики Бурятия, художественный руководитель Бурятского театра кукол «Ульгэр», обладатель Национальной театральной премии «Золотая маска».

Продюсер и программный директор фестиваля – психолог, киновед, кинодраматург Анна Пендраковская.

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