ИТАЛИЯ: Florence Art Deposit Gallery объявила международный проект Artists United открытым

25 апреля 2022 года на площадке Florence Art Deposit Gallery (Италия) стартовал международный проект Artists United. Авторами проекта выступили Yuliya Savitskaya, William Robert Jhon Weir, Alesia Savitskaya под потранажем ассоциации Save the Culture.

«Культура спасает людей! Спасём культуру!». Под таким лозунгом в проекте принимают участие художники из Италии, России, Америки, Беларуси, Англии, Ирландии, Колумбии.

На открытии проекта, публика с интересом вела диалог с участниками и авторами проекта об актуальности лозунга. В период «сотрясения» уравновешенного, сформированного, образа жизни важно оставаться в поле личностной культуры. «Артисты объединяйтесь», чтобы сказать своё слово за культуру, чтобы поддержать в этот не простой для человечества период друг друга и подставить своё плечо для удержания дружественного социального настроения.

Проект Artists United, уникален тем, что к нему каждый день могут подключаться новые участники. Это интерактивный диалог художников, публики и галереи. Мы говорим языком искусства о нашей готовности защищать культурную составляющую личности.

Вот некоторые зарисовки с мероприятия:

Известный итальянский фотограф Джино Турина свои перформансом «Penilunium» заставил публику задуматься о философии и цикличности жизненных процессов. Арт-перфоманс Джино Турина отражает жизнь на земле и спиритуальность. Луна натуральный элемент, который символизирует подсознание, женскую энергию. Соединяет романтическую и практическую части души социума, проектириуя их на чувства, желания, эмоции. Для людей презентует цикл рождения, для мира далекие времена. Лунный календарь символизирует циклы рождения человека, растений, моря … — архитипы.

Русский дуэт «МАСтер и КАтерина» открыли секрет того, как «рождается» солнце. Для проекта «Артисты объединяйтесь» «МАСтер и КАтерина» подготовили видео Арт 2022 года «Eclipse». Прототипом стала одноименная картина на холсте (масло, папье-маше, 110х120).

Источником вдохновения для авторов стал один из символов Венеции — Torre dell’Orologio (1496–1499). Дважды в год, в дни празднования Вознесения и Богоявления, при каждом ударе часов, боковые дверцы Часовой башни открываются и из них, вслед за ангелом, выходят волхвы, которые проходя перед Девой Марией, кланяются ей. Также часы Torre dell’Orologio показывают смену времен года и прохождение солнца в знаках зодиака. Центром композиции Eclipse является маскарон в виде Солнца.

Люди изображали Солнце с незапамятных времен, ему поклонялись, его обожествляли. Нет такой культуры, где Солнцу не отдали бы должного внимания и славянская культура не исключение. Древние славяне рассматривали день Богоявления как победу Солнца над тьмой, а Вознесения — как расцвет весны и переход к лету. Сегодня темы и образы солярного культа по-прежнему актуальны. Мы все дети Солнца — такова концепция, представленная художниками «МАСтер и КАтерина» на международном проекте Artists United.

Как всегда яркий в красках и концепции, американский художник Анатолий Фатахов поразил публику своей работай «Чай с гусаром».

Бурные эмоции успокоил ирландский художник Tom J. Byrne умиротворяющей атмосферой пригласив всех в «Тосканский сад».

Смесь стилей, художественных находок говорили с публикой на языке уважения и культуры, неся частицу энергии каждого художника.

В мае к проекту присоединится ещё одна российская художница Евгения Шарафутдинова.

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Итак, Artists United стартовал. Мы будем будоражить флорентсйскую публику в течении двух месяцев артистическими встречами, дискуссиями, перформансами — креативностью. Присоединяйтесь!

Итальянский концептуальный художественный проект Artists United с приглашёнными русскими художниками будет работать до 25 июня.

«Художники, объединяйтесь в одно целое! Вместе мы поднимаемся к общественному и художественному великолепию. Спасая нашу культуру, спасая искусство, разбудите нации, показав свою страсть, талант и желание! Перевоплощайте людей с помощью красок и напоминайте им о чувствах. Не рассказывая, а показывая, передавая страсть через дело. Творите на улицах городов, в полях, горах, вдоль рек и озер, среди деревьев и в долинах. Форпосты культуры, армия художников, собранных под одной галереей в Domus Artium. Галерея, в которой вы, люди, показываете свои самые прекрасные произведения искусства с точки зрения элегантности, таланта и души. Покажите во Флоренции, насколько вы хороши, в галерее Florence Art Deposit!», – говорит Уильям Роберт Джон Вейр.

Где?: Florence Art Deposit Gallery, via Bufalini, 17, Флоренция, Италия.

Для справки:

Florence Art Deposit Gallery организована в современном стиле и осуществляет культурную деятельность, связанную с выставками, художественными салонами, конференциями, творческими встречами. Отличительной чертой является специализация на международных арт-проектах концептуального характера.

Галерея является «культурным депозитом» истории и современности, её местоположение было выбрано не случайно, ведь она находится в самом сердце исторического центра Флоренции, в старинной скинии, построенной в начале XIV века и являющейся частью архитектурного комплекса церкви Сан Микеле Висдомини. Согласно некоторым историческим источникам, здесь был погребён Филиппино Липпи, излюбленный ученик Сандро Боттичелли.

И художники, и публика в полной мере оценили качество и гостеприимство арт-пространства Florence Art Deposit Gallery, цель которого — объединить легендарную флорентийскую художественную традицию с новыми мультиформами и тенденциями современного искусства.

Дарья ГОРДЕЕВА

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