Выставка «Синергия ритмов. Учитель и ученики» открывается в Гостином дворе

С 20 по 29 апреля 2022 года в арт-пространстве галереи «Фабула» в Гостином дворе пройдёт групповая выставка «Синергия ритмов. Учитель и ученики». В выставке принимают участие: Аркадий Гершкович, Елена Дьяконова, Инесса Ересковская, Светлана Логачева, Виктория Максимова и Галина Утина. В экспозиции представлены более 60 работ, созданных Галиной Утиной и её учениками, передающих их ритмы жизни, увлечения, впечатления, опыт и стремление к познанию и объединённых их талантом и энергией учителя.

Галина Утина – профессиональный художник, ученица заслуженного художника России А.А. Воробьева. Основатель художественной мастерской «Арт-убежище», куратор мастер-классов в парке искусств «Музеон», участник многих выставок в России и за рубежом, в т.ч. в Лувре – Carrousel du Louvre, 2017, 2018 и 2019 гг. (Франция, Париж).

Галина – человек деятельный и щедрый. Преподавая живопись ученикам, имеющим богатый жизненный опыт, она помогает им найти свой неповторимый стиль в живописи, позволяющий каждому из учеников проявить свою яркую индивидуальность.

Работы Инессы Ересковской (врача по образованию) показывают эмпатию к человеческим состояниям и личный пережитый опыт. Находятся в частных коллекциях и получают высокие оценки ведущих академических художников и галеристов как в России, так и за рубежом.

Елена Дьяконова – художник нового времени. Времени, когда изобразительное искусство больше не повторяет реальность, а скорее призвано заново её открыть. Принимает участие во многих российских и международных проектах, на главных площадках Москвы (ЦДХ, МДХ), в Лувре – Carrousel du Louvre, 2017, 2018 и 2019 гг. (Франция, Париж).

Аркадий Гершкович – член Международного художественного фонда:

– Одной из моих жизненных ценностей, является стремление делиться. Делиться это значит – любить. Мои картины для меня – тоже любовь. Они несут то, чем я хочу поделиться. И мне хочется, чтобы зрители увидели мои картины, чтобы мои мысли и чувства откликнулись в их сердце.

Виктория Максимова:

– Для меня это первая выставка и маленькое приключение! С помощью своих картин я хочу сказать, что в этой жизни есть место чудесам! Любая мечта может с помощью чудесных событий стать реальностью! Главное — разрешить себе мечтать!

Светлана Логачева:

– За три года обучения я всегда получаю колоссальное удовольствие от написания картин и конечно приобретаю опыт. В основном мои работы создаются для украшения интерьеров и я очень рада, что большая часть картин уже продана в частные коллекции.

Место проведения – Гостиный двор, секция 82, ул. Варварка, 3. Вход – угол ул. Варварки и Хрустального переулка.

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