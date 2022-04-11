В Угличе открыли вторую тактильную модель для «Золотого кольца»

8 апреля 2022 года Благотворительный фонд Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт» и Министерство культуры РФ при информационной поддержке ТАСС открыли вторую для «Золотого кольца» тактильную модель, которая создана в рамках совместного проекта «Особый взгляд на «Золотое кольцо». Церковь царевича Димитрия «На крови» (1692 год) теперь доступна для всех посетителей Угличского кремля.

В торжественном открытии второй тактильной модели приняли участие директор Департамента культуры Правительства Ярославской области Марина Васильева, заместитель главы Администрации района Ольга Дружкова, Епископ Переславский и Угличский Феоктист и заместитель руководителя благотворительной программы «Особый взгляд» фонда «Искусство, наука и спорт» Владимир Плехов.

Тактильная модель — уникальный и в то же время простой паттерн для знакомства с культурным наследием и историческими ценностями. Это тщательно проработанная трехмерная копия архитектурных решений, достопримечательностей, памятников и музейных экспонатов. Прикоснувшись к ней, слепые и слабовидящие люди могут лучше понять формы, структуры и размеры объектов, которые они познают.

«Ценность инклюзивного общества, о котором мы говорим в рамках программы «Особый взгляд», в том, что нет деления людей по каким-то особенностям физическим, в том числе и особенностям восприятия этого мира, – сказал Владимир Плехов. – Мы всегда говорим о том, что мы смотрим на этот мир каждый по-разному, у нас просто разный угол зрения, разное мировосприятие. Сегодня, говоря о проекте фонда «Искусство, наука и спорт» по созданию таких трехмерных точных копий, хочу отметить, что это не просто арт-объект, это действительно историческая реконструкция».

В России зарегистрировано около 300 000 людей с инвалидностью по зрению. 20% из них – люди в активном возрасте, которые стремятся вести динамичный образ жизни. Они любят путешествовать, изучают искусство, ходят в театры и музеи. Однако сейчас на территории России не многие архитектурные объекты имеют адаптированные тактильные модели, которые могли бы сделать туризм для людей с ограничениями по зрению доступным и комфортным. Решить эту проблему только лишь силами сотрудников музейных экспозиций и руководителей музейных комплексов зачастую невозможно. На помощь приходят инициативы, подобные проекту «Особый взгляд на «Золотое кольцо».

«Этот проект – это важный шаг, шаг к тому, чтобы наши святыни, наши объекты культуры приобретали все большую известность», – отметил Епископ Переславский и Угличский Феоктист.

Совместный с Министерством культуры РФ уникальный социокультурный проект Благотворительного фонда Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт» «Особый взгляд на «Золотое кольцо» направлен на вовлечение людей с нарушениями зрения в культурную жизнь общества и решает проблему адаптации исторических объектов и музейных экспозиций «Золотого кольца». В рамках инициативы будут установлены уличные металлические тактильные модели для памятников архитектуры и культурного наследия России, часть из которых является объектом культурного наследия ЮНЕСКО.

«Мы с вами можем гордиться тем наследием, которое мы храним. И появляются такие удивительные объекты, которые помогают это наследие воспринимать людям с ограниченными возможностями. Это действительно великая миссия, которую на себя взял фонд «Искусство, наука и спорт», и огромное спасибо Алишеру Усманову за это великое дело, – сказала директор Департамента культуры Правительства Ярославской области Марина Васильева. – Я передаю слова благодарности от руководителя региона, от правительства Ярославской области всем, кто причастен к созданию этой тактильной модели. Для нас то, что делает Фонд и то, что происходит сейчас в Угличе – очень важно. Потому что мы считаем, что все люди имеют равные возможности на доступ к культуре, к ценностям, к наследию».

За 2021-2023 год архитектурные объекты восьми городов «Золотого кольца» станут доступными для незрячих туристов. Первая тактильная модель Дворца царевича Димитрия была открыта в Угличе в декабре 2021 года. Второй моделью стала Церковь царевича Димитрия «На крови». Она выбрана неслучайно. Церковь построена на месте гибели последнего сына царя Ивана IV Грозного царевича Димитрия и на протяжении нескольких столетий является одной из главных святынь и достопримечательностей Угличского края. Ежегодно до 200 тыс. туристов приезжают взглянуть на архитектурный памятник. Следующими к адаптации планируются такие архитектурные символы России, как Успенский собор во Владимире, Пожарная каланча в Костроме, Свято-Троицкая Сергиева Лавра в Сергиевом посаде, Церковь Ильи Пророка в Ярославле. Рядом с каждой моделью будут установлены информационные таблички со шрифтом Брайля, рассказывающие о достопримечательности.

Также в день открытия состоялся круглый стол по вопросам работы с посетителями с особенностями здоровья. Эксперты из учреждений культуры обсудили вопросы адаптации музейных экспозиций для людей с нарушением зрения. Были презентованы успешные инклюзивные практики музеев и библиотек Ярославской области, а также инновационные технологии создания доступной среды. В качестве эксперта о территории доступности рассказали представители Государственного исторического музея (г.Москва) — постоянного партнера программы «Особый взгляд». Все участники круглого стола сошлись во мнении, что успешное развитие инклюзии заключается в партнерстве и объединении ресурсов.

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