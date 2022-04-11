Okko покажет завершающий спектакль фестиваля «Золотая маска» online

Okko проведет прямую трансляцию завершающего спектакля в рамках Фестиваля «Золотая Маска online». Показ постановки Новосибирского театра «Красный факел» под названием «Тайм-аут» состоится в онлайн-кинотеатре Okko и его социальных сетях 13 апреля в 19:00.

В основе сюжета «Тайм-аут» лежит пьеса современного драматурга Марины Крапивиной — история об одиночестве, бессилии и надежде. Съемка спектакля может стать одной из самых сложных за историю проекта. Режиссер Петр Шерешевский превратил бытовую и одновременно трагическую историю главной героини в завораживающее «кино» о каждом из нас. Театральная сцена оборачивается лабиринтом-супермаркетом, который обживают персонажи. В спектакле актеры ориентированы на видеокамеру, а действие больше напоминает съемки реалити-шоу, чем театр в его привычной игре на зрителя. Крупные планы актеров выводятся в режиме онлайн на экран – благодаря чему можно угадать не только настроение, но и потаенные мысли героев. Всю эту сложную мультимедийную картинку и предстоит передать съемочной группе.

Весной 2022 года Фестиваль «Золотая Маска online» проходит в 5 раз. Прямые трансляции постановок, отмеченных экспертами Национальной театральной Премии, состоялись на платформе онлайн-кинотеатре Okko – генерального digital партнера Фестиваля. Записи спектаклей останутся доступны в течение года бесплатно для всех зарегистрированных пользователей в коллекции «Золотая Маска.

Церемония вручения театральной премии «Золотая маска» также пройдет в этом году в онлайн-формате. Прямую трансляцию церемонии зрители смогут увидеть 20 апреля на платформе онлайн-кинотеатра Okko, в социальных сетях и на сайте фестиваля «Золотая маска». В этом году на премию претендуют 67 театров и 81 спектакль, которые представлены в 290 частных номинациях.

Фото – Фрол ПОДЛЕСНЫЙ

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