Выставка «Скорость жизни» открылась в FEDINI Gallery

Выставка «Скорость жизни» в FEDINI Gallery – это уникальное событие, которое объединяет в себе две страсти современного человека: искусство и автомобили. В рамках выставки представлены работы известных художников - Юлии Волконской и Константина Фомина, посвятивших свои произведения гоночным машинам и механизмам.

Выставка приурочена к ралли классических автомобилей «Из прошлого в будущее». Организатор - компания «Старое Время».

Старт ралли пройдет на территории ИЦ «Сколково» в научно-исследовательском центре «R&D Ренова» 24 июня 2023 года, где и расположена FEDINI Gallery.

Юлия Волконская, создала серию работ о гонках и ралли. Картины, выполненные маслом на холсте, поражают своей выразительностью и динамикой. Большие полотна вытянутой формы, на которых читается скорость и рев моторов, погружают зрителя в атмосферу гонок и заставляют почувствовать прилив адреналина. Одно из полотен вызывает ассоциацию гонок с корридой, что придает работе дополнительную драматичность.

Константин Фомин, создал серию работ под названием «Механизмы». Начав с моторов, он привлекает эстетику аналогового механизма, скрытую мощь и ярость, которую транслирует этот собирательный образ мотора. В какой-то степени - это образ 20 века, открывшего тему изображения скорости.

Однако, помимо технократических аспектов, на выставке присутствуют и более глубокие коннотации. Например, одна из работ Константина Фомина имеет название «Затмение», которое напоминает о библейской истории в романе Булгакова «Мастер и Маргарита» о тьме, накрывшей город Ершалаим. Эта работа передает темную и мистическую атмосферу, напоминающую описания затмений в библейских текстах, и заставляет задуматься о том, что скрывается за мощью и скоростью, которые мы так любим в автомобилях.

Выставка «Скорость жизни» - это не только возможность насладиться художественными формами, но и задуматься о том, какие эмоции и чувства вызывают в нас автомобили и механизмы. Это событие, которое обязательно стоит посетить всем, кто увлечен автомобильной тематикой и интересуется современным искусством.

Завершит работу выставка 30 июня.

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