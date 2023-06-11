Российская киноиндустрия впервые представлена на кинорынке SIFF в Шанхае

В Китай отправятся последние новинки российского кинематографа: драма «Вызов», фильм-катастрофа «Снегирь» об экипаже рыболовецкого судна, исторические детективы «Хитровка. Знак четырех» и «Безсоновъ», комедийный боевик «Мажор в Сочи», пятая часть успешной в Китае анимационной франшизы «Снежная королева», анимационный фильм «Чинк: Хвостатый детектив» и другие: всего 75 проектов от 18 компаний.

10 июня в Шанхае (Китай) открылся международный кинорынок SIFF Market 2023, который традиционно проходит в рамках Шанхайского международного кинофестиваля. Впервые РОСКИНО при поддержке Минкультуры России организует на кинорынке стенд российской киноиндустрии Russian Content Worldwide: свои проекты представят 18 компаний. Для российской киноотрасли это станет самой масштабной презентацией на одной из крупнейших и статусных азиатских бизнес-площадок. Китай сегодня является важным стратегическим направлением для российских экспортеров контента, и участие в SIFF Market откроет новые возможности для российского кино.

Также в рамках рынка РОСКИНО 11 июня организует специальную презентацию-шоукейс для международных участников, куда войдут проекты российских компаний.

Врио генерального директора РОСКИНО Екатерина Наумова: «Первое и столь масштабное офлайн-присутствие российских кино- и анимационных компаний на рынке SIFF Market позволит в значительной мере укрепить отношения с китайскими и другими азиатскими игроками. В числе проектов, которые представят российские компании дистрибьюторам на SIFF Market: фильмы в жанре sci-fi и картины про космос, востребованные сегодня в Китае; традиционно популярные в Азии исторические проекты и анимация, много драм и приключенческого кино. Мы выстраиваем работу с Китаем, взаимодействуя как с профессиональным индустриальным сообществом, так и с широкой зрительской аудиторией. Для популяризации российского контента РОСКИНО при поддержке Минкультуры России организует кинопоказы на Russian Film Festival. Так, в июле и августе состоится целая серия онлайн- и офлайн мероприятий для китайской аудитории: офлайн-показы пройдут в Пекине, Сучжоу и Хэйхэ».

Тренд в Китае на фильмы про космос не остается незамеченным российскими экспортерами контента. На SIFF Market в рамках специальной презентации, организованной РОСКИНО, будет представлен фильм, часть которого была снята в космосе, – «Вызов» от компании «Централ Партнершип». Картина уже вошла в топ-50 самых кассовых фильмов мира в 2023 году. Предыдущая работа режиссера «Вызова» Клима Шипенко, комедия «Холоп», может скоро появиться в Китае в качестве ремейка: права на адаптацию были приобретены в 2022 году. Еще одной картиной на тему космоса станет фантастический фильм-катастрофа «Мира» от «Марс Медиа Энтертейнмент».

В числе полнометражных художественных фильмов, которые представят в рамках шоукейса на стенде Russian Content Worldwide, – драма о рыбаках, попавших в шторм, «Снегирь» (кинокомпания СТВ), исторический детектив «Хитровка. Знак четырех» от киноконцерна «Мосфильм», приключенческий боевик «Гром: Трудное детство» от «Баббл Студиос» и комедийный боевик «Мажор в Сочи» от Продюсерской компании «Среда». Также дистрибьюторам представят новый триллер «Кентавр» (ГК «Планета Информ»), который только готовится к выходу в широкий прокат.

Традиционно популярная в Китае российская анимация будет представлена как полнометражными фильмами, так и мультсериалами. На презентацию (шоукейс) заявлены новинки от пяти компаний. Анимационная студия «Воронеж» представит пятую часть своей суперуспешной франшизы «Снежная королева» – «Снежная королева: Разморозка», которая уже тепло была принята аудиторией Южной Кореи и Турции. Также компания рассчитывает найти партнеров по копродукции для своей новинки –полнометражного анимационного фильма «Герои Арктики».

Киностудия «Союзмультфильм» в рамках шоукейса презентует новинку «Чинк: Хвостатый детектив». В числе других проектов компании на SIFF Market – «Монсики», «Ну, погоди! Каникулы», «Тайны Медовой долины», «Приключения Пети и Волка».

ГК «Рики» представит на презентации фильм «Финник». Также на стенде RCW азиатские байеры смогут ознакомиться с другим полнометражным хитом компании – семейным анимационным фильмом «Плюшевый Бум!».

Компания «ЯРКО» покажет на шоукейсе мультсериал «Команда МАТЧ». Также в рамках рынка будут представлены другие сериалы компании – «Дракошия», «Улетная доставка!», «Дракоша Тоша», «Тикабо».

В презентацию Russian Content Worldwide также включен мультсериал «10 друзей Кролика» от «АА Студио».

Анимационные проекты на рынке SIFF Market представит и кинокомпания СТВ, в их каталоге – полнометражный мультфильм «Три богатыря и Конь на троне», а также мультсериалы, уже выходившие на китайских VOD-платформах и телеканалах, – «Лунтик и его друзья» и «Барбоскины».

Сериалы составляют почти половину всех проектов, которые представит в Шанхае на SIFF Market российская киноиндустрия. Международные покупатели контента смогут ознакомиться с такими проектами, как «РэмбО» про работу экспериментального кинологического отряда, «Домашнее поле», «Трудные подростки» («Арт Пикчерс Дистрибьюшн»); исторические драмы «Елизавета» и «Шаляпин» (ВГТРК), исторический детектив «Безсоновъ» и драма «Дина и Доберман» (телекомпания НТВ); мистический триллер «13 клиническая» и новый супергеройский комедийный сериал «Разрешите обратиться» (онлайн-кинотеатр Иви); драмеди «Почка» и комедийный детектив «Сергий против нечисти» (KION), биографический сериал с элементами фэнтези «Король и Шут» и комедийное фэнтези «Закрыть гештальт» («Плюс Студия») и многие другие.

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