Выставка скульптуры «Работа года. 2022» в МВК РАХ

Ежегодный проект «Работа года», организуемый Отделением скульптуры РАХ, знакомит зрителя с творчеством ведущих мастеров России, определяющих сегодня высокий уровень мировой художественной пластики. В экспозиции представлено более 40 станковых работ, созданных академиками и членами-корреспондентами Отделения в течение 2022 года.

Художники не ограничены жанровыми рамками: на выставке станковая круглая скульптура соседствует с рельефами и пространственными объектами. Невероятно и разнообразие материалов: бронза и мрамор, дерево и камень, металл, композитные и другие инновационные материалы. Острота композиционных и пространственных решений, разнообразие пластического языка, оригинальные образы и формы придают высокую художественную ценность как представленным произведениям, так и выставке в целом. Культурное «многоголосие» творчества — одна из главных особенностей нашего времени.

Эти произведения позволяют выявить основные направления развития современной скульптуры, особенности формообразования, композиционного построения, демонстрируют разнообразие образно-стилистических решений произведений станковой пластики. Выставка раскрывает многообразие тенденций искусства нашего времени и является прекрасной возможностью увидеть произведения крупнейших мастеров скульптуры.

В выставке примут участие: Президент Российской академии художеств З.К. Церетели; академики А.В. Балашов, А.Н. Бурганов, М.А. Бурганова, М.В. Дронов, В.А. Евдокимов, А. Зейналов, Н.А. Иванов, И.П. Казанский, А.Н. Ковальчук, В.Ю. Колесников, В.И. Кошелев, С.Г. Мильченко, Р.Х. Мурадян, Д.Б. Намдаков, Е.В. Пасхина, Г.И. Правоторов, А.А. Рожников, А.И. Рукавишников, Ф.А. Рукавишников, А.П. Смоленков, В.Б. Соскиев, Г.В. Степанов, В.А. Суровцев, А.М. Таратынов, Д.Н. Тугаринов, П.Н. Тураев, А.В. Тыртышников, Г.В. Франгулян, В.З. Церетели, А.В. Цигаль, А.Л. Шенгелия, С.А. Щербаков; члены-корреспонденты Ю.Д. Астапченко, А.А. Благовестнов, В.П. Буйначев, И.А. Бурганов, Н.Н. Вяткина, К.И. Гарапач, О.Г. Закоморный, А.А. Иванов, С.С. Казанцев, Д.Д. Каминкер, Л.А. Караева, В.И. Корнеев, И.Б. Корнеев, Т.Ю. Ломакина, Л.Н. Матюшин, А.П. Молчановский, А.В. Морозов, И.Н. Новиков, Н.Н. Опиок, Б.К. Орлов, А.Н. Провоторов, С.В. Сережин, Е.М. Суровцева.

Выставка открыта для посещения: 15 – 27 ноября 2022 года.

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