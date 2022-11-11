Студенты Московской школы современного искусства (MSCA) презентовали выставку «Квартира 17» в U Contemporary

Коллекционирование имеет особую эмоциональную ценность. Собранные в коллекцию объекты помогают сохранить память и связь с прошлым, становятся способом познания и упорядочивания окружающего мира. Накапливая вещи вокруг себя, мы создаем свое личное пространство, свой отдельный мир.

Художницы обращаются к фигуре коллекционера, к специфике его внутреннего мира, а также к особым отношениям произведений искусства в пространстве коллекции. Погружая собирательный образ человека (Мария Челнокова) в типовую (обычную) квартиру, они конструируют микрокосм коллекционера.

Любопытство коллекционера, так хорошо знакомое с детства многим из нас чувство, представлено в пространстве рабочего кабинета исследователя (Евгения Кашаева, Варвара Силантьева, Велла Амазарян, Аксана Прутцкова и Радмила Мигулина).

Через жилое пространство гостиной / спальни переданы личные и памятные объекты-произведения и обращены к размышлению о характере памяти и нашему восприятию сквозь время (Анна Кириллина, Алла Мезенцева, Инга Аллакова, Дарья Клементьева, Маргарита Журавлева).

В буферной зоне, от внутреннего к внешнему миру, художники размышляют о взаимодействии с этим миром, таким образом, затрагивая вопросы познания, свободы и того, что остается в результате этого соприкосновения (Татьяна Гоголева, Анна Королева, Анастасия Рыжикова, Ирина Зюськина, Анна Пергунова, Лада Шуйская).

Выставка завершит работу 1 декабря 2022 года.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.