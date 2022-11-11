«Россия – взгляд в будущее» – что снято в октябре: обзор ФПРК

Конкурс документальных фильмов «Россия – взгляд в будущее» стал одним из первых проектов Фонда поддержки регионального кинематографа (ФПРК), учреждённый Союзом кинематографистов РФ в феврале 2022 года. Приём заявок осуществлялся в марте и апреле, работы документалистов из 76 регионов страны оценивали эксперты в области кино и телевидения. В их числе – кинорежиссёр Владимир Эйснер, обозреватель «Российской газеты» Сусанна Альперина, режиссёр Службы документальных фильмов ГТК «ТК “Россия”» Светлана Музыченко (Зонова), продюсер Филипп Кудряшов, программный директор Центра документального кино Мария Готлиб, кинооператор Ирина Шаталова.

В результате были отобраны 10 киноальманахов и 50 короткометражных фильмов, которые получили финансирование и продюсерское сопровождение. В октябрьском обзоре мы рассказываем о фильмах, съёмки которых завершились, и делимся впечатлениями создателей проектов. Также предлагаем вниманию читателей материалы о проектах, снимаемых в июне, июле, августе и сентябре.

В Пермском крае завершились съёмки проекта «Коллекционер». Главный герой фильма – Анатолий Сивак – живёт в небольшом городке Нытва. У него есть семья и тяжёлая работа: он сортировщик на заводе по переработке мусорных отходов. Ещё Анатолий – человек, которого хорошо знают старьёвщики на блошином рынке, посетители арт-салонов и обитатели интернет-пространства. Он коллекционирует игрушки времен СССР и уже написал две книги о предмете своего увлечения. В его коллекции насчитывается более 500 экземпляров, и о каждой игрушке Анатолий может рассказать историю, особенно если она сделана в Перми. Он не раз представлял своё собрание на выставках, но главная его мечта – создать в Нытве частный музей советской игрушки.

По словам режиссёра Сергея Климова, было интересно посмотреть на мир глазами героя и погрузиться в его мироощущение: «Произошло даже переосознание себя в этом мире. Мы наблюдали за героем на производстве, в быту, в общении с людьми – его единомышленниками, увлеченными коллекционированием детских игрушек. Также мы сталкивались и с неожиданными историями. Например, наш герой организовал грандиозную выставку, которая привлекла большое количество участников и посетителей со всего Пермского края».

В Иванове завершились съёмки документального фильма «Дети Коминтерна», реализуемого при поддержке ФПРК. Фильм посвящен живым свидетелям настоящей, неискаженной мировой истории и адресован международной молодёжной аудитории.

Ивановский интердом – первый и единственный в мире детский дом, принявший и воспитавший детей революционеров и антифашистов из более чем 90 стран мира. По словам авторов проекта, «это уникальный пример мужества, братства, солидарности и дружбы интернационального сообщества людей».

В фильме можно будет увидеть празднование 85-летнего юбилея детского интернационального дома. По словам режиссера Евгении Тирдатовой, перед зрителем предстанут живые свидетели истории, которые с детства пережили страх, голод, лишения, тюрьмы, войну, сталинский террор. Они узнали, что такое расти без родителей, и «сражались за лучшее будущее всего человечества, но при этом лишали своих детей дома и семьи».

В Санкт-Петербурге, Ленинградской области и Москве завершились съёмки проекта «Чудомобиль детям». Это история о выпускнике театральной академии, который, получив президентскую стипендию, потратил её на автомобиль ВАЗ-2106, чтобы приехать на нём на выпускной. Герой фильма Бека даже не предполагает, что силами его друзей этот автомобиль превратится в кабриолет, который станет игровой площадкой благотворительного спектакля для детей из хосписов, интернатов и инклюзивных организаций.

По словам режиссёра Валентины Коровниковой, уже в процессе съёмок стало понятно, что фильм будет рассказывать именно о героях спектакля. «Наверное, это работает как перевёртыш, – на первый взгляд кажется, что герои ездят и дарят радость детям, но оказывается, что и для каждого из них это своего рода психотерапия», – пояснила кинематографист.

Съёмки короткометражного документального фильма Андрея Огородникова «ЕВСЕЕВ: Признание ценою в жизнь» проходили в Республике Марий Эл. Главный герой картины – этнограф и фольклорист Тимофей Евсевьев (Евсеев), труды которого составляют культурное наследие марийского края, а Национальный музей Республики Марий Эл по праву носит его имя. Тимофей Евсеевич одним из первых попытался разгадать загадки марийской вышивки, познать национальный быт и язык, а также приоткрыть завесу тайн обрядов жизненного цикла своего народа. Собранные им более века назад этнографические коллекции и рукописные материалы составляют золотой фонд марийской традиционной культуры и значимы не только для марийского народа, но и для всего финно-угорского мира.

По словам создателей, основная цель фильма – «раскрытие жизни и профессиональной деятельности одного из видных представителей марийской интеллигенции первой трети ХХ века, талантливого этнографа-собирателя, одного из основателей музейного дела в Марийском крае, педагога и фольклориста Тимофея Евсеевича Евсеева (Евсевьева)».

В числе партнёров проекта – Национальный музей Республики Марий Эл, который оказал научно-консультационную, материально-техническую и организационную помощь в его реализации.

На Байкале завершились съёмки дока «Птицы и люди науки» при поддержке ФПРК. Картина рассказывает об иркутском орнитологе Сергее Пыжьянове.

По словам автора и режиссера Елены Туринцевой, фильм, рассказывающий о профессии орнитолога, невероятно важен в современном мире, ведь такая история способна пробудить интерес у молодого поколения к этой профессии, а значит, проложить путь к сохранению природы.

В течение первой экспедиции были проведены съёмки студенческой практики во главе с Сергеем Пыжьяновым. Команда проекта погрузилась в атмосферу студенческой полевой жизни и попыталась понять, интересна ли сегодня наука молодёжи. Съёмки проходили в живописных местах озера Байкал и вызвали большой интерес со стороны случайных свидетелей – студентов и коллег героя.

В Омской области завершились съёмки документального фильма «Боль». Это история о сельском фельдшере Нине Владимировне Дымченко, которая на протяжении 40 лет следит за здоровьем своих земляков. В любую минуту дня и ночи она готова придти на помощь. Сельчане давно стали для неё родными и близкими людьми, ведь с ними прошла вся её жизнь.

На два съёмочных дня к команде проекта присоединился композитор Сергей Шичкин. По словам режиссера Татьяны Ложниковой, это не было запланировано заранее.

«Работа над музыкой к фильму продолжается до сих пор, но уже сейчас понятно – это будет прекрасная музыка. Не зря композитор сопровождал нашу команду и буквально впитывал в себя всё происходящее. По его словам, во время съёмок, среди стопок карточек эпизодов больничного приёма, он услышал настоящую симфонию жизненных историй и судеб», – пояснила она.

На полуострове Таймыр завершились съёмки документального проекта «Евдокимыч, или как лечить оленя». Это фильм-портрет о жителе села Хатанга на Крайнем Севере – ветеринаре Алексее Кудрякове, который стал живой легендой среди местного населения. Герой фильма, по словам автора и режиссера проекта Андрея Тимощенко, «невероятной доброты человек», который лечит оленей и помогает своим землякам. Также он подчеркнул, что на примере Алексея Кудрякова картина призвана показать специфику отношений людей на Крайнем Севере.

Идея фильма пришла во время съёмок картины «Челюскин. Задание императора» – проекта, победившего на Северо-Западном питчинге дебютантов в 2021 году. Герои фильма – лыжники, которые пересекли полуостров Таймыр. Именно они, по словам Андрея Тимощенко, рассказали об Алексее Кудрякове как о невероятно добром и отзывчивом человеке.

Основные съёмки фильма проходили на оленеводческом кочевье в тундре. Второй режиссер и оператор фильма Елена Кабанова поделилась, что для всех членов команды в процессе съёмок случилось много новых и необычных открытий.

«Конечно, это был абсолютно незнакомый для нас, южан, мир. От крайне экзотических блюд, например, костного мозга или рога (панты) оленя, до опыта наблюдения за коральными работами. Это абсолютно другая реальность, которая оказалась при этом понятной и близкой нам: было ощущение, что ты приехал погостить к дальним родственникам. Все мы влюбились в Север и его жителей», – рассказала Кабанова.

В Мурманской области завершились съёмки документального фильма «Свет за краем света». У подножия Хибин, между Кировском и Апатитами, появился арт-парк «Таинственный Лес». Трое друзей на собственные средства решили создать масштабный проект на дикой северной территории. С помощью световых решений, инсталляций, звуковой атмосферы, сети лабиринтов пешеходных маршрутов и локаций они создают удивительный арт-парк. «Таинственный лес» привлекает внимание художников-инсталляторов из разных стран, жителей Заполярья, а также туристов из других регионов.

Режиссёр проекта Ксения Роганова отмечает, что основная идея фильма заключается в созидании: человек не должен наносить вред природе, жить с ней в гармонии, дополняя её и отдавая что-то взамен.

Помощник режиссера Руслан Нестеров рассказал, что в течение десяти дней команда проекта погрузилась в природно-полевую атмосферу съёмок: «Мы жили в лесу, возвращаясь в город только для сна. За это время “Таинственный Лес” стал частью тебя самого. Было ощущение, что этот лес всегда был рядом с тобой, а ты всегда был в этом лесу. Мы получили бесценный опыт и незабываемые воспоминания».

Документальный киноальманах «Вдохновители» – это история об активных молодых россиянах – участников одноимённого проекта. В основе фильма – портреты пяти человек, живущих и работающих в разных регионах страны и проявляющих активную социальную позицию. География съёмок тянется от Камчатки – через Владивосток (остров Русский) и Тюмень до Геленджика и Твери. Задачей авторов альманаха является создание коллективного портрета молодого успешного лидера в России. На каждый регион уходило примерно по 10 съёмочных дней.

Генеральный продюсер Никита Тихонов-Pay является одним из участников проекта «Вдохновители.рф». Он поделился, что для него было важно рассказать о тех ярких личностях, которые принимают участие в проекте, – это более 150 состоявшихся лидеров в сферах образования, инноваций, предпринимательства, культуры и спорта.

В Иркутске и Иркутской области завершились съёмки документального фильма «Счастливая Маша». Главная героиня Мария Мокридина – орнитолог. Она изучает чаек и вместе со своим отцом, профессором Иркутского университета, каждое лето выезжает на полевые работы на Байкал. Но в этом году наблюдение за чайками в среде обитания отложилось: у Марии родился малыш, и совмещать дорогую сердцу работу и любимую семью было трудно.

Режиссер проекта Дарья Разумникова познакомилась с героиней пять лет назад, когда летела на питчинг в Иркутск. По её словам, Мария, узнав, что Дарья никогда не была на Байкале, рассказала о нём во время полёта: «И пока она рассказывала, я её глазами смотрела на Байкал, а через несколько дней Маша мне его показала. Он выглядел именно так, как она и описывала, – большое красивое мощное море. Маша – орнитолог, как и её отец, Сергей Пыжьянов, и она с детства ездила с ним в экспедиции. Поэтому можно сказать, что героиня выросла на Байкале, передав мне свою любовь к нему. Мне захотелось рассказать об этом и поделиться этой любовью со всеми. Надеюсь, что у меня получится».

Напомним, что призовой фонд конкурса «Россия – взгляд в будущее» составил 150 миллионов рублей, 50% из которых направлено на поддержку киноальманахов хронометражем 75-90 минут, 50% – на создание отдельных короткометражных документальных фильмов продолжительностью 15-25 минут.

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