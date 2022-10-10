Выставка «СНЫ СИБИРИ», к 130-летию Транссибирской магистрали открывается в Государственном историческом музее

28 октября 2022 года в Государственном историческом музее откроется выставка, рассказывающая о древнем и средневековом прошлом Приуралья, Сибири и Дальнего Востока – «Сны Сибири». Проект, организованный Фондом развития науки и культуры «Таволга», приурочен к 130-летию крупнейшей железной дороги в мире – Транссибирской магистрали, ставшей главной артерией, которая соединила дальние уголки России с ее европейской частью.

Татьяна Ерошенко. Блюда из серии «Космос кочевника». 2011 год. Материал: керамика

Сергей Ануфриев. Серия «Двенадцать шаманов». 2006 год. Техника: горячая эмаль.

Даши Намдаков. Царица. 2001 год. Материал: бронза

Олег Комаров. Триптих из бубнов «Кедрокорни». 2021 год. Материал: береста, дерево, кожа

Александр Баранмаа. Человек-птица. 2007 год. Материал: чугун (каслинское литье)

Фрагмент стенки керамического сосуда с антропоморфным и зооморфным изображениями. Нач. III тыс. до н.э. – первая четверть II тыс. до н.э. Вознесеновская культура Институт археологии и этнографии Сибирского отделения РАН

Подвеска с изображением «божества на волке». III в. до н.э. — III/IV вв. н.э. Гляденовская культура Государственный исторический музей

Навершие в виде фигурки оленя. VII – V вв. до н.э. Тагарская культура. Институт археологии и этнографии Сибирского отделения РАН

Прорезная пластина с изображениями животных и орнито-антропоморфных персонажей. VIII – IX вв. Чердынский краеведческий музей им А.С. Пушкина

Резная пластина. V–III вв. до н.э. Пазырыкская культура. Государственный исторический музей

«Каменный старик». Стела с реки Бюрь с зооморфными и антропоморфными изображениями. Кон. III — нач. II тыс. до н.э. Окуневская культура. Российский этнографический музей

Изображение птицы с личиной на груди. VI в. до н. э. — V в.н.э. Кулайская культура. Томский краеведческий музей им. М.Б. Шатилова

Пластина с изображением медведя в жертвенной позе. VI в.н.э. Пермский звериный стиль. Пермский краеведческий музей

Впервые в России откроется иммерсивная выставка, которая объединит археологию, современное искусство и передовые экспозиционные технологии, чтобы представить яркую картину древней истории и многообразие культуры регионов, расположенных по пути следования Транссиба – магистрали, строительство которой завершилось в рекордно короткие для рубежа XIX-XX веков сроки.

«Строительство Транссибирской магистрали, соединившей европейскую часть страны с восточносибирскими и дальневосточными промышленными городами, стало поистине историческим событием для России. Именно поэтому мы с радостью согласились принять участие в проекте

“Сны Сибири”», – отмечает директор Государственного исторического музея Алексей Левыкин.

На выставке посетители смогут увидеть интересные находки, обнаруженные на территориях, через которые пролегает Великий Сибирский путь, как еще называют Транссибирскую магистраль. В экспозиции будут представлены артефакты неолита, зооморфные образы железного века и удивительные композиции, относящиеся к пермскому звериному стилю. Особый интерес вызывают копии тысячелетних каменных стел, выполненные в натуральную величину на основе специально построенной трехмерной модели.

Экспозиция будет оснащена тактильными моделями, этикетками со шрифтом Брайля и многим другим, что поможет посетителям выставки, в том числе с инвалидностью, глубже погрузиться в исторический и культурный контекст.

«Выставка “Сны Сибири” познакомит с загадочной историей и культурой регионов России, расположенных по пути следования Транссиба, – рассказывает директор Фонда развития науки и культуры «Таволга» Марина Бондарева. – В рамках проекта будут представлены артефакты из музеев Приуралья и Сибири, использованы сюжеты петроглифов, созданы модели тысячелетних стел. Погрузиться в тему помогут и тактильные экспонаты, дополненные звуковыми и визуальными эффектами, что впечатлит не только взрослых, но и детей».

Коллекции на выставку предоставили Государственный исторический музей, Томский областной краеведческий музей им. М.Б. Шатилова, Чердынский краеведческий музей им. А.С. Пушкина, а также Музей истории и культуры народов Сибири и Дальнего Востока Института археологии и этнографии Сибирского отделения Российской академии наук.

Оформление залов выставки напомнит о разнообразии природы Сибири и Дальнего Востока. Посетители смогут совершить путешествие сквозь «лес», «горы» и «степи», наполненные архитектурными и скульптурными формами. Сибирь, в представлении многих – таинственная, необъятная и суровая земля, которая, тем не менее, столетиями влечет к себе людей, отдавая им свое богатство и наполняя жизнь особым смыслом. Может потому, работая над символом выставки, художник проекта Петр Бирюков создал притягательный и одновременно загадочный женский образ – аллегорию Сибири.

Кроме древних артефактов будут экспонироваться и произведения современных художников, проживающих в разных городах Сибири и переосмысляющих ее культуру.

«В одном и залов планируется демонстрация работ современных художников, которые в своей практике обращаются к археологическому наследию Сибири, – комментирует искусствовед, консультант выставки Кирилл Светляков. – Это не только использование некоторых образов или элементов стилевого языка, но также поиски культурной идентичности в условиях постмодерна. Так древние памятники из первых залов вступают в диалог с образцами неоархаики».

На выставке можно будет увидеть скульптуры Даши Намдакова, в которых отчетливо просматриваются мотивы искусства коренных народов Восточной Сибири; эмали из серии «12 шаманов» Сергея Ануфриева; панно Олега Комарова, выполненные из бересты, кожи и дерева; работы камнереза Александра Баранмаа; керамику Татьяны Ерошенко, а также бронзовые, каменные и нефритовые скульптуры Зандана Дугарова.

В рамках выставки в музее планируется обширная лекционная программа для детей и взрослых. Пройдет серия artist и public talks с известными учеными, которые расскажут о многообразии культурных и исторических традиций народов Сибири. В экскурсионную программу войдут специальные экскурсии для слабослышащих на русском жестовом языке.

Выставка завершит работу 30 января 2023 года.

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