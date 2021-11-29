Выставка Софьи Скидан «Внутри этой огромной зоны неразличимости»

Галерея «Алиса» открывает персональную выставку Софьи Скидан, в основу которой войдут новые цифровые коллажи, собранные из авторских пейзажных снимков, фотографий наработок скульптур и фрагментов пейзажей, созданных художницей воображаемых миров. В выставку также войдут новые скульптуры, в которых найденные в природе объекты гармонично соединяются с изобретенными человеком материалами, формируя новый пластический язык, которым выражает не вполне человеческое восприятие современной реальности.

В этом проекте художница соединяет наработки последних лет практики. Фотографии, запахи и скульптуры соединяются поэтической нитью фрагментов воображаемых и/или реальных воспоминаний, «которые слипаются друг с другом, но становятся осязаемыми».

«В этих работах пространства природы, скульптуры перетекают в фотографии и с фотографий перемещаются обратно в материальное. Я собираю фрагменты из сгустков растекающихся очарований, непрерывности пространства и попыток снятия уязвимости структуры памяти. В моих работах нет гомогенности, историческая и приватная память мутируют, через них природные ландшафты, мистические явления, куски тел, фактуры-слепки и скульптурности складываются во воображаемые метамиры. Они могли бы никогда не существовать или уже трансформируются в ландшафт ближайшего магического, мистического и/или гипотетического будущего», – рассказывает художница Софья Скидан.

Через свои работы Софья Скидан предлагает рассмотреть память не всегда живых тел, их плотность и усталость в новых темппоральных регистрах, в которых настоящее определяется из будущего, и значит, оказывается прошлым, с которым мы ничего не можем поделать.

Софья Скидан @sofskidan (р. в 1996 году, г. Ухта) окончила СПБГУКиТ и школу им. Родченко. Работает с инсталляцией, перформансом, скульптурой и видео. В центре её художественного исследования — вопросы о восприятиях и трансформациях идентичностей в условиях техногенной культуры, экологической нестабильности и антропоцена.

Её работы — это сайт-специфик инсталляции, в которых артефакты постцифровой реальности сочетаются с элементами утерянного при-одного ландшафта, а восточные духовные практики — с современной западной критической теорией, отражая комплексные проблемы современности.

Стипендиатка музея «Гараж» (2019/2020), номинантка премии Курехина в номинации «Лучшее визуальное искусство» в 2018 году, участница Porto Design Biennale 2021, фестивалей Rosbank Future Cities и «Архстояние» в 2021 году, 6 и 7 -й Московской Молодежной биеннале, а также выставок в Дарвинском музее, Музее Гараж, ММСИ, МАММ, ЦСИ Типография. Персональные выставки художницы прошли в школе Родченко( Dynamic pieces, 2016) и галерее Фрагмент (Transverse hyperspace, 2018).

Выставка работает с 2 декабря 2021 года по 9 января 2022.

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