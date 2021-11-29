Персональная выставка выставка Юрия Ващенко CHEKHOV 2.0 в Kupol Gallery

В пространстве Kupol Gallery проходит выставка Юрия Ващенко CHEKHOV 2.0. В рамках проекта представлена серия графических работ, посвященная А.П. Чехову. В основе проекта — фотографии, связанные с жизнью и творчеством величайшего писателя. Изображения близких друзей, известных актеров начала века, разрушаясь, трансформируются в образы персонажей пьесы, переходят в другое измерение.

В одном из своих московских интервью в 1989 году П. Штайн сказал: «Чехов — всегда провокация, вызов, а совсем не масштаб для определения реализма». Одной из особенностей чеховской драматургии является полное отсутствие действия. Действие уступает место слову. Характерные для персонажей Чехова состояния: сомнение, инертность, инфантилизм подменяют реальное действие наименованием, желанием такового действия.

Именно это и подтолкнуло меня к использованию фотографий — документального, статистического материала, так или иначе связанного с именем Чехова, его средой, его временем. Эти фотографии создают первый слой литографий. Парадоксализм писателя ставит под сомнение и героическую риторику, и эстетические каноны, заменяя экстремальную героику будничной закономерностью, а эстетическую утонченность — эклектической случайностью. Настаиванием на простом, обыкновенном, посредственном, что проявляется уже в самих названиях его пьес: «Иванов», «Три сестры», «Вишневый сад», «Комедия» и пр., переводился мной в незамысловатый жест, по-детски начирканный на сложной поверхности фотографии, и самой своей элементарностью, вступающей в конфликт с изяществом этой поверхности.

В то же время фотографии близких, друзей, известных актеров начала века, разрушаясь, трансформируются в образы персонажей пьесы, переходят в другое время. Статика и эстетизм этих фотографий смешиваются с небрежностью антиэстетического вычеркивания слов, якобы произнесенных и якобы зовущих к действию. Псевдодинамизм такого вымарывания является для меня визуальным, наглядным символом чеховской драматургии.

Формально серия, состоящая из тридцати литографий, разделена на четыре части, подобно актам пьесы. В каждой из частей фотография определяет как бы «тему» последующих «вариаций».

Первые семь листов формируются из фотографии Комиссаржевской, подаренной Чехову где-то в 1900 году, в период зарождения идеи «Вишневого сада». Эта фотография, постоянно находясь в поле зрения писателя, могла стать поводом для создания любого из женских образов. Фотографии семьи Чехова формируют вторую часть альбома, где образы отца, матери, дяди и тд. трансформируются, уступая место персонажам чеховских пьес. В третьей части использован аналогичный ход с фотографией одного из участников премьеры «Вишневого сада». Фотография датирована 17.01.1904 г., днем этой премьеры. Четвертая часть построена на материале фотографии, не имеющей прямого отношения к Чехову, но являющейся типичной, бытовой, семейной фотографией того времени. Снимко датирован 1903 годом. Кажется, что персонажи, изображенные на ней, объединенные каким-то немым вопросов, напряженным ожиданием, прислуживанием к «звуку лопнувшей струны», проходящей жизни, неоправдавшихся надежд.

Альбом заканчивается страницей из записной книжки Чехова, символизирующей и заброшенный дом, и вырубленный сад, и забытый мир… Нерешительный отказ от написанного, задуманного, сделанного.

Юрий Ващенко — российский художник, иллюстратор. Родился в 1941 году в Москве Окончил Московский государственный педагогический институт им. В.И. Ленина в 1963 году. С 1974 года — член Союза художников СССР. Сотрудничал с издательствами «ДЕТГИЗ», «Книга», «Мир», «Советский писатель», «Наука», «Московский рабочий» и принимал участие в создании многих книг. Дипломы и премии: диплом Триеннале прибалтийских стран (1984); золотая медаль Братиславской интернациональной биеннале (1987); медаль интернациональной графической выставки в Берлине (1989); грант от фонда Поллок-Краснер (1994); золотая медаль Международной биеннале современной графики в Новосибирске (1999). Работы Ващенко хранятся в ГМИИ им. А.С. Пушкина, ГТГ, в Тюменском, Мурманском, Новосибирском художественных музеях. Художник живет и работает в Москве.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.