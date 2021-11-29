«Зеленая почтовая марка» Нины Котел в Shilo Gallery

Pop-up галерея Shilo gallery представляет выставку «Зеленая почтовая марка» — на ней представлены новые работы известной художницы Нины Котел, которые она создала в течение ноября специально для проекта в Cube.Moscow.

Нина Котел — современный художник, лауреат премии «Мастер», автор ряда видео-инсталляций и перформансов. У Нины собственный творческий путь, независимы ни от трендов, ни от соблазна «героического» подпольного существования.

Нина родилась в 1949 году в Киеве. В 1973-м окончила Киевский государственный художественный институт. В 1980-м переехала в Москву. С 1987-го активно участвует в многочисленных персональных и групповых выставках в России и за рубежом. В 1980-е познакомилась в Доме творчества на Сенеже с Владимиром Сальниковым. Эта встреча стала судьбоносной: они прожили вместе 35 лет.

Выставка завершит работу 22 декабря 2021 года.

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