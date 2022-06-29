Благотворительное мероприятие I’m Famous 2022 пройдёт в Москве

1 июля 2022 года в Москве, в легендарном особняке SOHO ROOMS на Большой Саввинской набережной, состоится светское благотворительное мероприятие I’m Famous 2022.

Мероприятие под руководством Александры Кошкиной, Даяны Брют, Ирины Нагаец и Наталии Шароновой пройдёт под лозунгом «Мы объявляем моду на добрые дела». Принимая участие в фестивале Вы помогаете детям-сиротам с тяжёлыми генетическими особенностями (подопечные Свято-Софийского детского дома г. Москва).

На мероприятии будут присутствовать звёзды российского шоу-бизнеса, популярные блогеры, представители топовых СМИ и федеральных телеканалов.

Всех гостей ожидает фееричная шоу-программа, красная ковровая дорожка, ценные подарки и т.д.

Участники громко заявят о себе и своих достижениях на огромную аудиторию.

Среди номинантов премии: певцы, музыканты, стилисты, психологи, люди бизнеса и многие другие публичные люди. Объединяет их то, что они невероятно амбициозны, успешны, талантливы и сердца их полны доброты по отношению к тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации!

По всем вопросам организаторы мероприятия просят обращаться в официальные аккаунты фестиваля «I’m Famous 2022».

До встречи на самом ярком и добром событии этой весны!

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