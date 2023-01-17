Они включили русский культурный код

В Малом зале Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского состоялся благотворительный концерт духовной и народной музыки, который стал ярким событием музыкальной столицы.

Это было очень необычно: на сцене работали только мужчины. Выступал Хор Благотворительного фонда памяти Евфросинии Московской под руководством дирижера Николая Азарова.

Когда они зазвучали, по телу побежали мурашки, и стало трудно дышать и моргать. Так бывает, когда боишься спугнуть чудо. Или счастье. Впрочем, неважно, как это называть. В такие минуты отчетливо ощущаешь, что душа вполне материальна – внутри что-то встрепенулось, заворочалось и наполнило трепетом каждую жилку. Ваша покорная слуга вибрировала всем телом. Несомненно, мы стали свидетелями большого исполнительского искусства, способного вызвать восторг у любого человека, независимо от возраста, пола, рода занятий и степени приобщения к музыке.

- Если честно, то сначала боялся, что будет тяжело и скучно на таком концерте – я впервые слушаю «живьем» хоровую духовную и народную музыку, - признался в антракте курсант Андрей Калак, 18 лет. - Но не скучно было ни минуты, все очень понравилось. Неожиданно для меня оказалось, что музыка подобного рода красива. Все ощущения мне сейчас непросто описать словами, наверное, до конца еще не прочувствовал. Однако, кажется, я сделал для себя открытие. Не пожалел ни капельки, что пришел. Можно сказать, повезло узнать этих исполнителей.

- А я в потрясении от того, как работает дирижер, - делится еще один учащийся одного из военных колледжей России Егор Селезнев. - Пробрало до печенок «Спасибо, Боже, люди Твоя»! Я все записывал на мобильный телефон – так понравилось пение хора!

- А как мальчик поет! (Речь идет о произведении Павла Чеснокова «Ангел вопияше», где солировал Алексей Розов – подросток. Будем напитываться этой музыкой. Она придает сил. Мы же будущие спасатели – силы нам нужны, - это мнение Дмитрия Леу.

Программа вечера объединила произведения духовной и русской народной музыки. Прозвучали, кроме названного Павла Чеснокова, сочинения Алексея Львова, Николая Кедрова и произведения, известные каждому русскому человеку с младых ногтей Льва Книппера «Полюшко поле», Яна Френкеля «Журавли», Матвея Блантера «До свиданья, города и хаты», а также народные – «Барыня», «В деревне было Ольховке», гремела «Вдоль по Питерской». В зал лились настоящие русский классический бас Родиона Васенькина и бас-баритон Дмитрия Орлова. А дуэт Андрея Башкова и Ивана Леонова, не только великолепно спевших, но и блистательно разыгравших «деревню Ольховку», зал долго не хотел отпускать.

Общее впечатление от концерта выразила еще одна гостья вечера, Виктория Полейчук, замдиректора по воспитательной работе хореографического училища «Гжель», с которой мы разговорились, когда затихли последние аплодисменты и крики «браво»:

- Давно я на таких концертах не бывала! Шикарный! Как хор живет на сцене! И мы подпитываемся от них этой жизненной энергией. При этом на границе самого близкого контакта со зрителями. Я будто сама пела. Да я и пела! Мы обе пели, скажи, Маша! – обратилась женщина к подруге.

Подруга, Мария Кемерова, военнослужащая, поющая в церковном хоре, подтвердила:

- В самом деле, нас одухотворили сегодня, впечатлили, наполнили, укрепили. У всех глаза блестят – и у тех, кто на сцене работал, и у тех, кто в зале сидел. Полная взаимоотдача. Близко все, что звучало. А голос мальчика-солиста взвился и вовсе куда-то высоко....в нездешнюю высоту и нас с собой вознес.

Особым украшением праздничного концерта стали колокольные звоны в исполнении руководителя Московской Школы Звонарей Ильи Дроздихина и художественно-скульптурная экспозиция на патриотическую и религиозную тематику. В фойе были представлены работы целой династии творцов Измайловых – отца и сына. Герман Измайлов, скульптор комментирует содержание выставки:

- В области искусства трудится вся наша семья: начинал мой отец (он художник), я создаю скульптуры в металле, продолжает моя дочь (она реставратор). Меня всегда волновали патриотические и исторические темы, в частности, тема междоусобиц.. Думаю, людям во все времена необходимо искусство, они ходят на выставки, слушают музыку. Как без подкормки духа в наше непростое время? Так человек отвлекается от проблем и собирается с мыслями и силами. Думаю, мы как народ на правильном пути. Мы храним свои культурные традиции. Сегодняшний концерт это подтверждает: посмотрите, как люди реагировали на звон колоколов, на народные песни и духовную музыку.

О музыке, которая лечит и одухотворяет

«Мы так постарались составить программу вечера, чтобы, условно говоря, нажать на все нужные кнопки для включения русского национального кода, для возрождения нашего национального архетипа, который умрет только с гибелью последнего представителя народа, то есть очень живуч, несмотря ни на что, - так о цели и смысле организованного действа высказался Президент Благотворительного фонда памяти Евфросинии Московской Леонид Гущин. - Цель нашего Фонда - укрепление и объединение гражданского общества в России. Сейчас очень важно помнить, кто мы и что собой представляем, отечественную историю, богатую традициями верности долгу, чести, Родине и Богу. Мы напоминаем всем русским людям об этом. Наш Фонд участвует в реализации широкомасштабных проектов религиозно-духовного просветительского содержания».

Сейчас идет Рождественский пост – период нравственного и духовного очищения, переосмысления образа жизни, так что тематика и концепция состоявшегося концерта в буквальном смысле созвучна времени. Музыка, как известно, действительно творит чудеса. Врачи это знают, как никто. А в преддверии Рождества и Нового года всем хочется чуда и сказки.

- Музыка всегда и всем помогает. Врачам уж точно, - убеждена Ольга Юрьевна Рахимова, доктор медицинских наук, профессор, академик РАМН. организатор здравоохранения высшей категории, терапевт и нефролог, также присутствовавшая на благотворительном вечере в консерватории. - Многие хирурги в операционных, в первую очередь, кардиохирурги, на все время особенно длительных операций ставят классический репертуар.

А в Японии, например, на многих сложных перекрёстках, где чаще происходят аварии, прямо на улице звучит музыка Моцарта, потому что она прекрасно синхронизирует деятельность мозга – это доказанный факт. И японцы заметили, что тем самым снижается количество ДТП на опасных участках дорожного движения. Классическая музыка помогает и в развитии детского мозга. И преодолевать стресс. Так что сегодняшний вечер нас еще и оздоровил!

Марина ЛУГОВАЯ

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.